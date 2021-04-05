Mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu: 100 gazeteci hakim karşısına çıktı

CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer’in Mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre bir ay içinde yaklaşık 100 gazeteci hakim karşısına çıktı. 6 gazeteci için 15 yıl 2 ay hapis cezası verildi. 3 gazeteci gözaltına alındı, 2 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Basın İlan Kurumu’nun (BİK) ilan kesme cezaları hakkında "hak ihlali" kararı vermesine rağmen, BİK gazetelere ilan cezası yağdırmaya devam etti. RTÜK de benzer biçimde Halk TV ve TELE 1'e üst üste para cezaları kesti. Haber siteleri ve haberlere erişim engellemeleri de sürerken, bu engellemeleri raporlayan İfade Özgürlüğü Derneği’nin paylaşımları dahi engellendi. Çakırözer, "BİK ve RTÜK’ün hukuk tanımaz biçimde gazete ve televizyonlara kestikleri cezalar ile sayıları her geçen gün artan erişim engellemeleri basın ve ifade özgürlüğümüzü ve halkın haber alma hakkını engelliyor. Basın özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz" dedi.

100 gazeteci hakim karşısına çıktı

Çakırözer’in raporuna göre, aralarında yüze yakın gazeteci hakim karşısına çıktı. Oda Tv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, Sendika.org yöneticisi Ali Ergin Demirhan’ın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci için 16 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Demirhan’a verilen hapis cezası para cezasına çevrildi. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve gazeteci Alican Uludağ hakkında soruşturma açıldı.

Radyocu öldürüldü

Bursa'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu, programını bir yıldır takip eden dinleyicisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Halk TV programcısı ve Diken haber sitesi yazarı Levent Gültekin, Halk TV’nin Bakırköy’de bulunan binası önünde 25 kişilik bir grubun tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Aralarında gazeteci Enver Aysever ve Boğaziçi protestolarını haberleştiren Artı Gerçek muhabiri Yağmur Kaya’nın da bulunduğu 3 gazeteci gözaltına alındı.

AYM kararına rağmen ceza

AYM, Basın İlan Kurumu’nun Korkusuz Gazetesi’ne verdiği "ilan kesme" cezasını "iİfade ve basın özgürlüğü ihlali" olarak değerlendirerek anayasaya aykırı buldu. Bu karara rağmen ceza yağdırmaya devam eden BİK Birgün Gazetesi’ne 2, Evrensel Gazetesi’ne 5 gün ilan kesme cezası verdi.

İfade Özgürlüğü Derneği'ne bile engelleme

Mart ayında basın özgürlüğünü kısıtlayan habere erişim engellemeleri de devam etti. ETHA ve Mezopotamya Ajansı haber sitelerine erişim tamamen engellenirken, İfade Özgürlüğü Derneği’nin verilerine göre de 16 farklı içerikli habere de yine erişim engeli getirildi. Hileli et skandalı ve ABD’deki Halk Bankası davasına ilişkin haberlere de yine erişim engeli getirildi.