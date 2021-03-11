'AKP’nin tecavüz çetesi' haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde M.Y.'ye cinsel istismarda bulunulduğu, 4 kişinin gözaltına alındığı saldırı sonrası bir kişinin tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

Bu olay sonrası Kocaeli Halk Gazetesi "Kartepe AKP'nin tecavüz çetesi" başlıklı bir haber yapmış, "Gazetemizin imtiyaz sahibi Faruk Bostan'ın araştırmaları sonucu, bizleri dehşete düşüren çok büyük bir ahlaksızlığı yargıya ihbar ediyoruz" denilmişti.

İlgili haberde şu ifadelere yer verilmiş, tecavüz sonrası ifade veren isimlerin AKP'liler olduğu öne sürülmüştü:

"Gazetemizi hedef gösteren, iftira atıyorlar diyen ve bize etik basın ilkelerini öğretmeye kalkan AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz bu işe ne diyecek bakalım?

Kendi teşkilatının şu halini nasıl açıklayacak?

Bu kadar ahlaksızı bir araya nasıl getirdin demeyecekler mi ona?

Haberin yok muydu demeyecekler mi?

Bu utanç hepinize yeter... Hepiniz derhal istifa edin.

Ve bu isimlerin neredeyse tamamı Kartepe AKP'nin etkili ve yetkili isimleri...

4 kişi ifade verdi demiştik. (Şüphelilerden E.Ş, M.S, A.G, G.T gözaltına alınmıştı.)

Gelelim diğerlerine:

F.B.... İlçe Başkan Yardımcısı.

F.K.... AKP eski İl Genel Meclis Üyesi.

N.A... AKP Meclis Üyesi.

E.Ş.....Kartepe Belediyesi'nde.

M.S....İlçe Başkan Yardımcısı, Meclis Üyesi.

B.M....Başkan şoförü.

Ama durumdan ve duyumlarımızdan anlaşılıyor ki isimler bu kadarla sınırlı değil, şok yaratacak başka isimler de var, onları da netleştirip açıklayacağız."

Gözaltına alındı

Bu haberden 6 ay sonra bu habere kaynak olarak gösterilen isim olan Faruk Bostan gözaltına alındı.

Kocaeli yerel basınında yer alan habere göre, Bostan dışında iki gazeteci daha gözaltına alındı.

Operasyonun Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı belirtilirken, bu isimlere şantaj suçlaması yapıldığı öne sürüldü.

Bostan, sözü edilen haber dolayısıyla da yargılanıyordu.