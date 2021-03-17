'Artık yeter: Gazetecilere yönelik saldırıları durdurun!'

Türkiye Gazeteciler Sendikası, son dönemde artan gazetecilere yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.
2021’in başından bu yana dokuz gazetecinin ve medya çalışanının saldırıya uğradığının belirtildiği açıklamada, son olarak Bursa Orhangazi’de radyo programcısı Hazım Özsu'nun “kullandığı ifadeleri beğenmediğini” söyleyen bir kişi tarafından öldürüldüğü hatırlatıldı.
Tüm bu olayların ortak özelliği, hükûmet tarafından kınanmaması, etkili soruşturma yürütülmemesi ya da saldırganların çok düşük cezalarla -adeta ödüllendirilerek- salıverilmesidir" denilen açıklamada, bu cezasızlık politikasının, yeni saldırıları teşvik ettiği ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verilidi:
Bu sistemli tavır, iktidarın suça ortak olduğunu göstermektedir.
Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na saldıranların “MHP’den geliyoruz. MHP’yi eleştirme. Ülkücüler bunun hesabını sorar” diyebilmesi, meslektaşımız Levent Gültekin’e saldıran 25 kişilik grubun tamamının elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezebilmesi, gazetecilere yönelik şiddet eylemlerinin iktidar ve ortakları tarafından gerçekleştirildiğinin delilidir.
Ancak; bir korku iklimi yaratarak Türkiye’yi teslim almak, farklı görüşleri kin ve nefretle boğarak demokrasimize kastetmek isteyenler amacına ulaşamayacaktır. Gazetecilere saldırmak için sokak çeteleri oluşturanlara inat susmayacağız, biat etmeyeceğiz. Türkiye demokrasiden geri dönmeyecek!
- 16 Mart 2021: Bursa Orhangazi’de radyo programcısı Hazım Özsu öldürüldü. Zanlı, ifadesinde “Yaptıkları radyo programı içerisinde kutsal değerler için kullandıkları bazı ifadeleri beğenmiyordum” dedi.
- 8 Mart 2021: Gazeteci Levent Gültekin, İstanbul Bakırköy’de bulunan Halk TV binası önünde 25 kişilik bir grup tarafından linç edildi. Saldırıya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı ancak gözaltına alınan olmadı.
- 16 Şubat 2021: Bursa’da 58 yaşındaki gazeteci Ferruh Varanoğlu, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.
- 4 Şubat 2021: KRT TV’de ‘Kent ve Yaşam’ programını hazırlayıp sunan Osman Güdü, Kartal’daki ofisinin önünde sopalı saldırıya uğradı.
- 20 Ocak 2021: Aydın’da uyuşturucu satıcılığı suçundan tutuklanan bir kişiyi adliye önünde görüntüleyen gazeteciler Kıymet Sarıyıldız ve Murat Uçkaç, tutuklanan zanlının yakınları tarafından darp edildi.
- 20 Ocak 2021: Aksaray’da İlk Havadis İmtiyaz Sahibi ve Anadolu’nun Sesi Haber Koordinatörü İzzet Tınmaz, kendisine gelen bir haber ihbarını değerlendirmek üzere yola çıktığında aracını durduran iki kişi tarafından darp edildi. Tınmaz, aracını zorla durduran kişilerce “gazetecilere uyuz oluruz” denilerek saldırıya uğradığını açıkladı.
- 15 Ocak 2021: Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, evinin önünde dört kişi tarafından darp edildi. Uğuroğlu, ifadesinde saldırganlarca “MHP’den geliyoruz. MHP’yi eleştirme. Ülkücüler bunun hesabını sorar” denildiğini söyledi.
- 15 Ocak 2021: KRT TV’de “Taşınmaz Hukuku” programı sunucusu avukat Afşin Hatipoğlu saat 18.30’da evine girmek üzereyken maskeli üç kişinin saldırısına uğradı.