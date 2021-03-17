'Artık yeter: Gazetecilere yönelik saldırıları durdurun!'

Türkiye Gazeteciler Sendikası, son dönemde artan gazetecilere yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

2021’in başından bu yana dokuz gazetecinin ve medya çalışanının saldırıya uğradığının belirtildiği açıklamada, son olarak Bursa Orhangazi’de radyo programcısı Hazım Özsu'nun “kullandığı ifadeleri beğenmediğini” söyleyen bir kişi tarafından öldürüldüğü hatırlatıldı.

Tüm bu olayların ortak özelliği, hükûmet tarafından kınanmaması, etkili soruşturma yürütülmemesi ya da saldırganların çok düşük cezalarla -adeta ödüllendirilerek- salıverilmesidir" denilen açıklamada, bu cezasızlık politikasının, yeni saldırıları teşvik ettiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verilidi:

Bu sistemli tavır, iktidarın suça ortak olduğunu göstermektedir.

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na saldıranların “MHP’den geliyoruz. MHP’yi eleştirme. Ülkücüler bunun hesabını sorar” diyebilmesi, meslektaşımız Levent Gültekin’e saldıran 25 kişilik grubun tamamının elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezebilmesi, gazetecilere yönelik şiddet eylemlerinin iktidar ve ortakları tarafından gerçekleştirildiğinin delilidir.

Ancak; bir korku iklimi yaratarak Türkiye’yi teslim almak, farklı görüşleri kin ve nefretle boğarak demokrasimize kastetmek isteyenler amacına ulaşamayacaktır. Gazetecilere saldırmak için sokak çeteleri oluşturanlara inat susmayacağız, biat etmeyeceğiz. Türkiye demokrasiden geri dönmeyecek!