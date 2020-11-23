Libya'ya giden Türk gemisine Akdeniz'de arama

İstanbul'dan demir alarak Libya'ya doğru giden Türk bandıralı ROSELINA-A gemisi, İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni tarafından Mora yarımadasının güneybatısında durduruldu.

NTV'de yer alan habere göre, gemideki tüm konteynerleri açarak arayan askerler, uzun süren bir aramanın ardından gemiden ayrıldı.

Spiegel: Türkiye Libya açıklarındaki yük gemisinin kontrolüne izin vermedi

Öte yandan, Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Türkiye Libya açıklarındaki Türk yük gemisi Rosaline-A'yı yasa dışı silah taşımak şüphesiyle kontrol etmek isteyen AB misyonu bünyesinde görevli Alman askerlerine izin vermedi.

Habere göre, Avrupa Birliği (AB) misyonu "Irini" bünyesinde görevli "Hamburg" adlı Alman ordusuna ait fırkateyn Pazar günü Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinin 200 kilometre açıklarında bulunan Rosaline-A adlı Türk gemisini yasa dışı silah taşıdığı şüphesiyle durdurdu ve kontrol etmek istedi. Ancak Türk hükümeti Alman askerlerinin Türk gemisini kontrol etmesini protesto etti ve AB misyonuna gemisinin kontrol edilmesine izin verilmediği bildirildi. Bunun üzerine AB bünyesinde görev yapan Alman askerlerinin gemiyi terk ettiği ve geminin rotasına devam ettiği belirtildi. Rosaline-A adlı Türk gemisinin Misrata Limanı'nda demir atması bekleniyor.