Kuzey Makedonya’da Arnavut milliyetçiler ABD bayraklarıyla yürüdü

Arnavutlar İçin İttifak ve Alternativa partileri 15 Temmuz’da gerçekleşen erken genel seçimlerde oy hırsızlığı yapıdlığı iddiasıyla ‘‘Demokrasi Yürüyüşü’’ adı altında ülkenin başkenti Üsküp’te bir eylem düzenledi. Eylemde Arnavutluk bayraklarının yanı sıra ABD bayraklarının da taşındığı görüldü. Arnavutların çoğunlukta olduğu Cair belediyesi önünde başlayan yürüyüş, hükümet binasının önünden geçerek, AB temsilciği ofisinde sona erdi.

Kuzey Makedonya’da milliyetçi Arnavut İçin İtiifak partisi, rakibi Entegrasyon için Demokratik Birlik partisini, Arnavutların çoğunlukta olduğu bölgelerde seçmenler üzerinde baskı kurmakla ve seçim günü oy çalmakla suçluyor. Geçtiğimiz hafta Yüksek Seçin kurulu ve İdari Mahkeme, muhalefetin, yerli ve uluslararası gözlemciler tarafından huzurlu ve adil geçtiği belirtilen seçimlerdeki usulsüzlüklere yönelik iddialarını reddetmişti.

Koalisyon görüşmeleri Ağustos'ta başlayacak

Seçimlere yönelik iddialarına rağmen 2016 seçimlerinde sadece 3 milletvekili çıkarabilen Arnavutlar İçin İttifak partisi son seçimlerde 120 sandalyeli mecliste 12 vekil ile temsil edilmeyi başardı. Ülkedeki en büyük Arnavut Partisi olan Entegrasyon için Demokratik Birlik ise 10 olan sandalye sayısını 15’e çıkardı.

Seçimleri Sosyal Demokrat Parti’nin az bir farkla kazandığı Kuzey Makedonya’da koalisyon hükümeti kurulmasına yönelik görüşmelerin Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Sosyal demokratların 46, milliyetçi VMRO DPMNE ittifakının 44 sandalye kazandığı seçimlerin ardından koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Arnavut partilerinin desteği gerekiyor.