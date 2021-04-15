'ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı etmeyi planlıyor'

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasıyla Washington-Moskova ilişkilerinde gerilim artarken, ABD yönetiminin Rusya'ya yeni dalga yaptırımlar düşündüğü ifade edildi.

Bloomberg'in Beyaz Saray muhabiri, Washington'un hükümet ve istihbarat yetkililerinin de aralarında bulunduğu 12 Rus vatandaşı ve 20 kuruma, ABD seçimlerine müdahale iddiaları ve 'Güneş Rüzgarları' siber saldırılarını gerekçe göstererek yaptırım uygulamayı planladığını bildirdi.

Sputnik'in aktardığı haberde muhabir, ayrıca Washington'un 10 Rus diplomatı da sınır dışı edeceği bilgisini verdi.