Kendi mahallesinde eylemleri yasaklayan Demokrat Partili Belediye Başkanı: Özür falan dilemem

Demokrat Partili Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, "ailesine ve evine yönelik herhangi bir tehdidi" önlemek için mahallesindeki gösterilerin yasaklanması gerektiğinde ısrar etti ve vatandaşların başka yerlerde protesto etme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Chicago Tribune'un Perşembe günü bildirdiğine göre, Chicago Polis Departmanı, Temmuz ayından itibaren yeni ortaya çıkan bir polis emrine atıfta bulunarak, memurlara Lightfoot’un Logan Meydanı mahallesindeki protestocuları tutuklama emri verdi. Demokrat belediye başkanı protestoları desteklediğini iddia etse de, yasağın kendi güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor.

Lightfoot, gazetecilere verdiği demeçte "evimin güvenli olduğundan emin olma hakkım olduğunu anladıklarını düşünüyorum" dedi. Kendisine yönelik bir tehdit olduğunu iddia eden Belediye Başkanı herhangi bir örnek vermeyi reddetti.

Lightfoot şöyle dedi:

"Kişisel olarak aldığım tehditler göz önüne alındığında, evime ve aileme yönelik tehditler göz önüne alındığında, bunların korunduğundan emin olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım gerçeği için herhangi bir mazeret uydurmayacağım. Bunun için hiçbir şekilde özür falan dilemem."

George Floyd'un Minneapolis'teki polisler tarafından öldürülmesinin ardından kitlesel gösterileriler dalgası başladığından beri, polis vahşetine ve departman finansmanına karşı protesto etmek için Chicagolular birkaç kez Lightfoot'un evinin önünde toplandı. Polis Lightfoot'un çıkardığı kararlar doğrultusunda Temmuz ayında bölgede toplanan halka saldırdı.

Polisi kişisel koruması gibi kullanan ve eylemleri kendisinden uzak tutmak için çalışan Lightfoot, barışçıl protestolara desteğini daha öncesinde dile getirmesine karşın “ailelere yaptıkları şeyleri görünce bunun olmasına izin vermeyeceğim” dedi ve "Karım ve çocuğumla böyle bir şey yaşanması için bir şeyi kabul etmedik. Komşularım da böyle bir şeyi kabul etmedi. Evimizde huzur içinde yaşama hakkımız var." sözlerini kullandı.

Lightfoot'un mahallesinde protestoları yasaklayan emir, barışçıl ve şiddetli protesto arasında bir ayrım yapmıyor, ancak mahallenin “kapatılması gerektiğini” ve memurların bir toplanmanın ilk işaretinde derhal destek çağrısı yapması gerektiğini söylüyor.