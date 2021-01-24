Karne dağıtımı şovu sonrası AKP'li başkandan açıklama: His yoksunları

Tekirdağ'da AKP İl Başkanı Mestan Özcan kapı kapı gezerek "dijital karne dağıtımı" yaptığı görüntülerin tepkilere neden olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şubesi okul yönetiminin siyasi bir partiye öğrencilerin karneleri nasıl verdiğini sorgulamış ve yarın il milli eğitim müdürlüğüne şikayette bulunacağını, okul yönetimi hakkında da suç duyurusu yapacağını açıklamıştı.

AKP İl Başkanı Mestan Özcan tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Özcan gittiği üç öğrencinin aileleriyle daha önceden iletişim halinde olduklarını söylediği açıklamasında karneleri de ailelerin kendilerinin bastırdığını, okul yönetiminden almadıklarını ileri sürdü.

AKP'nin seçim şarkısı eşliğinde videosunu yayınladığı şovu için Özcan "Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet, siyasi bir amaç ya da oy toplama üzerine yapılan bir kampanya fikrini içermemektedir. Amacımız sadece gençlere sürpriz yapmaktı" iddiasında bulundu.

Siyasi şovuna tepki gösterenleri "his yoksunu" olmakla ve "her çabayı şerre yormak"la suçlayan Özcan, sözkonusu videonun paylaşımlarını kaldırdığını duyurdu.

Özcan'ın açıklaması şöyle: