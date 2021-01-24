Tekirdağ'da bir okul karneleri şov yapsın diye AKP il başkanına verdi

AKP Tekirdağ İl Başkanı bir okulun müdürünün kendisiyle paylaştığı öğrenci karnelerini bastırıp ev ev dolaşarak dağıttı. Görüntülere tepki gösteren Eğitim-İş Sendikası suç duyurusunda bulunacak.

Haber Merkezi

Tekirdağ'da Süleyman Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi, öğrencilerin karnelerini AKP İl Başkanı Mestan Özcan'la paylaştı. Özcan da bastırdığı karneleri ev ev dolaşarak dağıtıp çektirdiği videoyla şov yaptı.

Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şubesi okul yönetiminin öğrencilerin kimlik bilgileri bulunan karne ve belgelerini bir siyasi parti başkanına teslim etmesine tepki gösterdi.

soL'a konuşan Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şubesi Başkanı Barış Özer, yarın il milli eğitim müdürlüğüne şikayet başvurusu yapacaklarını ve okul müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

'Öğrencilerimiz çirkin siyasi şovların malzemesi yapılamaz'

Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şubesi, il milli eğitim müdürlüğünün şu soruları yanıtlamasını istedi:

- Veliler "Gelin bize karne dağıtın" demiş midir? Karneleri paylaşılmasıyla ilgili veli muvafakat belgesi var mıdır? 

- Üzerinde öğrencilerin kimlik bilgileri bulunan karne ve belgeler hangi yasal çerçeve ile bir partinin il başkanlığı ile paylaşılmıştır?

- Okul müdürü devlet memuru değil midir ki bir partinin reklam yapmasına hem yardım etmekte hem bu reklamı okul grubunda yaymaktadır?

- Bu okul müdürü siyaset yapmış olmuyor mu? 

- Bütün bunlar görev suçu değil midir?

Konuyla ilgili gerekli soruşturmanın yapılıp kamuoyunun aydınlatılması gerektiğine işaret eden Eğitim-İş Tekirdağ Şubesi "Eğitim ulusal bir meseledir. Okullarımız, öğrencilerimiz çirkin siyasi şovların malzemesi yapılmamalıdır. Okullar miting alanları, siyasi parti ofisleri değildir" açıklamasını yaptı.

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