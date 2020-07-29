John Haldon: Ayasofya kararı siyasi fırsatçılık

Ünlü İngiliz Marksist tarihçi ve Uluslararası Bizans Çalışmaları Derneği Başkanı John Haldon, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi kararı ile ilgili olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben bir açık mektup kaleme aldı.

Uluslararası Bizans Çalışmaları Derneği ve bilim dünyası adına Danıştay’ın ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya müzesini cami statüsüne çevirme kararını en sert şekilde kınadığını ifade eden Haldon, bu kararın, çeşitli şehirlerde Bizans döneminden kalma dinî yapılara ilişkin benzer kararlarla birlikte, bütünüyle siyasi fırsatçılığa dayandığını ve esef verici olduğunu belirtti.

Haldon kararın Türk ve yabancı araştırmacıların, Türkiye’nin geçmişinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan eserleri inceleyebilme kabiliyetini etkileyeceğini ve ilerleyen yıllarda Türkiye’deki bilimsel çalışma ve araştırmaların, uluslararası bilimsel araştırmalara katılımı konusunda doğrudan etkileri olacağını savundu.

Erken Anadolu kültürlerinden ve Hititlerden Helenistik krallıklara, Roma ve Bizans imparatorluklarına, Sulçuklulara ve Osmanlılara kadar geçmişteki bütün yapıların, Türkiye’nin peyzajına, kültürlerine ve medeniyetine katkıda bulunduğunu dile getiren Haldon, bunlardan birine zarar vermenin hepsine zarar vermek anlamına geleceğini ifade etti.

Haldon son olarak Türkiye hükümetini ve liderliğini, dar görüşlü ve cahilce hareketine gösterilen uluslararası tepkiye dikkate almaya çağırdı.

Princeton Üniversites Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olan John Haldon'ın Bizans üzerine kaleme aldığı çok sayıda kitabının yanı sıra, Osmanlı ve Çin imparatorluklarından yola çıkarak devlet ve haraççı üretim biçimini ele aldığı bir incelemesi de bulunuyor.