İzmir Tire'ye mermer ocağı yapılıyor: 'İçme suyuna zarar verebilir'

İzmir'in Tire ilçesi Büyükkale ve Küçükkale Mahallerinde mermer ocağı yapılması planlanıyor. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanan bölgede içme suyu kaynakları bulunuyor.

Konuyu Meclis'e taşıyan CHP İzmir Milletvekili ve Meclis Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Polat, "Kartal Dağı’nın eteklerinde birçok mahallenin temiz içme suyu kaynakları bulunmakta. Mermer ocağının çıkaracağı toz içme suyuna zarar verebilir" dedi.

'ÇED alanı ruhsat alanından daha küçük'

Yapılması planlanan mermer ocağı ruhsat alanının 95 hektar, ÇED alanının ise yaklaşık 30 hektardan oluştuğunu belirten Polat, "ÇED sürecinin tüm alanı kapsaması gerekiyor. Çünkü proje noktasına yakın olan Kartal Dağı’nın eteklerinde birçok mahallenin temiz içme suyu kaynakları bulunmakta. Mermer ocağının çıkaracağı toz içme suyuna zarar verebilir. Ayrıca planlanan mermer ocağının çevresinde nesli tükenme tehlikesin olan birçok flora fauna türü var" diye konuştu.

Polat, "Ekosistem ve çevre dengesinin bozulması bölgedeki canlı türlerinin sonu olabilir. Çevresel etkileri dışında bu bölgede yaşayan yurttaşlarımız ekonomik değeri yüksek olan incir ve zeytin ile hem geçimini sağlıyor hem de tarımsal üretime katkı sağlıyor" ifadesini kullandı.