İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde koronavirüs görüldü: Önlem alınmıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığında çalışan bir idari personelin koronavirüs (Covid-19) testi geçtiğimiz günlerde pozitif çıktı.

1500 kişilik üniversitede personelin testinin pozitif çıkmasına rağmen gerekli önlemler alınmıyor.

soL'un edindiği bilgiye göre, üniversite yemekhanesi yeterli şekilde havalandırılmıyor. Yemekhane girişindeki lavabolar ise arıza gerekçesiyle Haziran ayında 2 hafta boyunca kapalı kaldı. İkişerli oturulması gereken masalarda 4 kişi oturuluyor.

Kampüs içinde çoğu çalışan maske takmadan dolaşırken, virüs tanısı konulan personelin ardından yeterli önlem almayan ve daracık odalarda kalabalık toplantılar yapmaya devam eden yönetim kampüs girişinde ateş ölçülmesi dışında bir atmadı.

Durumu takip etmeyen üniversite yönetimine tepkiler artmaya başlarken, kampüse kontrol için İl Sağlık Müdürlüğü'nden filyasyon ekiplerinin de gelmediği öğrenildi.