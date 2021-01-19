İTÜ öğrencilerinden Maçka Kampüsü’nün taşınmasına karşı imza kampanyası

Geçtiğimiz günlerde açıklanan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörü İsmail Koyuncu’nun 2021 Hamle Yılı olarak nitelendirilen planlamalarında yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu’nun (YDY) Maçka Kampüs'ünden Ayazağa Kampüsü'ne taşınacağı bilgisi İTÜ öğrencilerinin tepkisini doğurdu.

Yapımı 1875 yılında tamamlanan ve uzun yıllardır özdeşleşmiş olduğu İTÜ YDY fakültesinden ayrılmasına müsaade edilen Maçka Silahhanesi’ne boşaltılma işleminin ardından ne olacağına dair sorular, rektör İsmail Koyuncu tarafından yanıtsız bırakıldı.

Açıklamaların ardından İTÜ Sosyal Araştırmalar Kulübü’nün çağrısıyla buluşan İTÜ’lüler, Maçka kampüsüne ne olacağı ve mevcut durumlarda dahi kapasitesinin kat kat üstüne çıkmış olan Ayazağa kampüsünün nasıl idare ettirileceğine dair sorularının cevabını talep ettikleri dilekçelerini 18 Ocak tarihinde rektörlük önünde bir araya gelerek teslim ettiler. Aynı günün akşamı ise 25 Ocak’ta ikincisi düzenlenecek olan çevrimiçi etkinlikte buluşan Sosyal Araştırmalar Kulübü yıllardır tüm üniversiteleri saldırısı altına alan ve daha önce de Taşkışla ve Gümüşsuyu kampüsleri için de gündeme getirilen piyasacılık temelli ranta geçit verilmeyeceğini dile getirerek okullarına sahip çıkacaklarını belirtti.

Kampanyaya dair formu online olarak da imzalamak mümkün.