İstanbul'da okul servislerine salgın tarifesi

İstanbul'da okulların haftada 2 gün açık olması durumunda okul servislerine aylık ücret tarifesinin yüzde 60’ı, 3 gün için yüzde 75'i, 4 gün için yüzde 90'ı ödenecek.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Öğrenci Servis Ücretleri Tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif kabul edildi.

Oybirliğiyle kabul edilen düzenlemeye göre, okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 60’ı, 3 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 75’i, 4 gün açık olması durumunda ise aylık ücret tarifesinin yüzde 90’ı ücretlendirilecek.

UKOME'nin Eylül ayındaki toplantısına okul servisi ücretlerine yüzde 11,5 zam yapılmış ve en kısa mesafe 271 TL olmuştu.