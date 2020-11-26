İstanbul'da okul servislerine salgın tarifesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Öğrenci Servis Ücretleri Tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif kabul edildi.

Oybirliğiyle kabul edilen düzenlemeye göre, okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 60’ı, 3 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 75’i, 4 gün açık olması durumunda ise aylık ücret tarifesinin yüzde 90’ı ücretlendirilecek.

UKOME'nin Eylül ayındaki toplantısına okul servisi ücretlerine yüzde 11,5 zam yapılmış ve en kısa mesafe 271 TL olmuştu.