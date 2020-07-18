İsrail'de vakalar artarken göstermelik adım: AVM'ler sadece hafta sonu kapanacak

İsrail'de koronavirüs vakaları ülkenin "normalleşme sürecini" başlatmasının ardından hızla arttı. Bu artışı takiben ülke genelinde tekrardan hafta sonlarını kapsayacak şekilde AVM'lerin, güzellik salonlarının ve kuaförlerin kapatılması kararı alındı. Bu karar sadece hafta sonunu kapsayacak.

Spor salonları ve fitness stüdyoları da bu süreçte kapalı olurken, Mayıs ayında tekrar açılan restoranlar sadece paket servis teslimatlarla hizmet edecek, 10 veya daha fazla kişiden oluşan tüm kapalı toplantılar yasaklanacak.



Hükümet önlemleri, Cuma sabahı erken saatlerinde, günlük enfeksiyon oranları 2 bine yaklaştıktan sonra yapılan acil kabine oturumunun ardından duyurdu.

Değişiklikler, İsrail'de Şabat arifesi Cuma öğleden sonra başladı.

Tekrardan sokağa çıkma yasaklarının ilan edileceği tam kapatmaların parlamento onayı sonrasında gelecek hafta sonu uygulanabileceği öğrenildi.

Kabine toplantısı sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetin hedefinin insan toplanmalarını durdurmak olduğunu söyledi ancak yeni adımların “bilimsel” olmayabileceğini de sözlerine ekledi.

Merkez sağ muhalefet Yeş Atid'in lideri Yair Lapid, kısmi kilitlenmenin kafa karıştırıcı olduğunu ve bilimsel olgulara dayanmadığını söyledi.

9 milyon nüfuslu ülke ilk olarak Mart ayında hızlı bir karantina ilan etmiş, bu da günlük yeni enfeksiyonları tek haneli hale getirmişti. Ancak halk sağlığı yetkilileri, ekonominin çok aceleyle yeniden açıldığını ve salgını kontrol etmek için gerekli adımlar atılmadığını söylüyor.

Eylemlere karşı göstermelik kapatma

Netanyahu hükümetinin bu kararının etki biçimi tartışmalara neden olurken İsrail Başbakanı ülkede bir anda yükselen enfeksiyona rağmen ekonomiyi kapatmaya yanaşmıyor. Netanyahu'nun bu kararı kendisini hedef alan kitlesel protestoları takiben gelmiş durumda.

İsraillilerin beşte birinden fazlası işsizlikle boğuşurken Netanyahu, krizle başa çıkma konusunda halkın öfkesi ile karşı karşıya kaldı ve binlerce protestocu Tel Aviv ve Kudüs'te eylemler düzenledi. Eylemlere çoğunlukla polis saldırdı.

İsrailli lider ayrıca rüşvet, sahtekarlık ve güvenin ihlali gibi üç yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya. Netanyahu bu suçlamaları siyasi olarak motive olmuş bir cadı avının bir parçası olarak nitelendiriyor.

Perşembe gecesi Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin dışında, yüzlerce kişi davul ve borazanlar eşliğinde İsrail'in en uzun süre makamda kalan liderinin istifa etmesini istedi.

Eylemler Netanyahu hükümetinin Covid-19 pandemisini yönetememesine karşı bir tepki olarak bir süredir devam ediyor.