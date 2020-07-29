İşçi sendikasından Bolsonaro'ya soykırım suçlaması

Brezilya’da sendika ağı UniSaude, Covid-19 krizi sırasında insanlığa karşı suç işlediği ve soykırım yaptığı iddiasıyla Devlet Başkanı Jair Bolsonaro aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

UniSaude, Devlet Başkanı Bolsonaro’nun pandemiyi yönetiş biçiminin ihmalkârca olduğunu ve suç teşkil ettiğini belirterek, sağlık çalışanlarının ve halkın yaşamını riske attığını ileri sürdü. Brezilya’nın iki aydır Sağlık Bakanı olmadan yönetildiğine dikkat çekilen açıklamada, ‘‘Brezilya’nın durumu son derece ciddi ve bunun nedeni Bolsonaro’nun güvenilmez kararları’’ denildi. Sendika adına konuşan hemşire Jhuliana Rodrigues, ‘‘Suçlamalarımız, halkın sağlık krizi nedeniyle çektiği acıların ve duyduğu kaygıların bir göstergesi’’ ifadesini kullandı.

Bolsonaro Covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen, yurttaşlarını korumak için gerekli önlemleri almamakla, maske takmadan toplantı ve gösterilere katılmakla ve pandeminin ülkedeki etkisini önemsiz göstermekle eleştiriliyor. Bolsonaro’nun üçüncü testinin negatif çıkmasının ardından, Cumartesi günü maskesiz bir şekilde Alvoraa Sarayı’nın etrafında motorsiklet kullanırken görüldüğü belirtiliyor.

Covid-19 pandemisinin en ağır etkilediği ülkelerden biri olan Brezilya’da Pazartesi günü itibarıyla bildirilen vaka sayısı 2 milyon 419 bin 91’e yükselirken, 195 bin 516 kişi de hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.