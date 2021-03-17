80 barodan ortak açıklama: Daha ne kadar öleceğiz?

80 ilin barosu, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi Avukat Ersin Arslan'ın ev sahibi tarafından öldürülmesine ilişkin ortak açıklama yaptı.

"Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz?" denilen açıklamada, saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahillik talebinde bulunulacağı kaydedildi.

Açıklama şöyle:

Bizler; haklarınızın savunmanları, her daim “hukukun üstünlüğü” diye haykıran ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukta göz ardı ettiğiniz; ne acıdır ki hep baktığımız davalarla özdeş tutup davanızın tarafıymışız gibi gördüğünüz, saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza ve korun(a)mamamıza tanık olduğunuz avukatlarız.



Bugün de hasım bellendik, bugün de yaşam hakkımız elimizden alındı. Biz bugün, Gebze’de öldürüldük!



İcra memurlarıyla birlikte Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Borçlu şahıs kendisini öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etti, meslektaşımız kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti.



Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi.



Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir.



Artık yeter!



Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır, hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin dedik. Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik.



Dinletemedik… Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük.



Daha ne kadar öldürüleceğiz?



Gebze’de hayatını kaybeden genç meslektaşımız Avukat Ersin Arslan’a, Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor; Gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı bu vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz.