İrfan Fidan'dan eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: FETÖ operasyonu

Yargıtay’a atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, eşini darp ettiği ve adının bazı rüşvet olaylarına karıştığı iddialarını, 'FETÖ’nün itibarsızlaştırma operasyonu' olarak nitelendirdi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar'a konuşan yapan Fidan, iddiaları yalanlayarak ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Fidan, “Yalan, ortaya atanlar hakkında suç duyuru yapılıyor. Tazminat davası açacağım” dedi. Fidan, böyle bir iddianın neden ortaya atıldığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Anayasa Mahkemesi (AYM) adaylığım öncesi FETÖ’nün itibarsızlaştırma operasyonu.”

Fidan, Avşar'ın “Kim ya da kimler hakkında suç duyurusunda bulunacaksınız” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, bir yargı mensubunun eşini dövdüğünü ve yolsuzlukla suçlandığını belirtmiş, ancak isim vermemişti. Bu açıklamanın ardından HSK’den de yazılı bir açıklama yapılmış, “Sosyal medyada, üst düzey bir yargı mensubu hakkında birtakım iddialar içeren şikâyet dilekçesinin kurulumuza iletildiği belirtilmiş ise de bahsedilen iddiaları içeren bir şikâyet dilekçesinin kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmediği, kurulumuz sekreteryasında bu içerikte bir dilekçenin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” denilmişti.