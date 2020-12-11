HSK'den Ahmet Şık'ın paylaşımına yanıt: Şikayet dilekçesi kurulumuza gönderilmedi

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) "üst düzey bir yargı mensubu hakkında bir takım iddialar"la ilgili kendilerine ulaşan bir şikayet dilekçesi olmadığını açıkladı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre HSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün sosyal medyada; üst düzey bir yargı mensubu hakkında bir takım iddialar içeren şikayet dilekçesinin kurulumuza iletildiği belirtilmiş ise de; bahsedilen iddiaları içeren bir şikayet dilekçesinin kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmediği, kurulumuz sekretaryasında bu içerikte bir dilekçenin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İstanbul milletvekili Ahmet Şık bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Bir varmış bir yokmuş, ülkenin birinde ismi çok bilinen üst düzey bir yargı mensubu varmış. Ününün nedeni mesleki bilgisinden değil, siyasal iktidarın kullanışlı tetikçiliğini üstlenip hukukun celladı olmasından gelirmiş.

Daha da yükseleceğini hayal ederken siyasal iktidar içinde işler karışmış ve 'terfi ettirilerek' koltuğundan olmuş. Buna rağmen daha da yükseleceğini umarken birkaç gündür başı daha çok belaya girmiş.

Özel hayatıyla ilgili sırrını öğrenen eşi ile kavga çıkınca, dişini kırana dek dövdüğü karısı darp raporu alıp kendisini şikayet etmiş. Eşinin görevi nedeniyle şikayet başvurusu işleme alınmak istenmemişse de olayın büyümesinin yaratacağı endişe ile şikayet işleme konulmuş.

Bir başsavcı vekili aracılığıyla yapılan şikayet yargı mensuplarını soruşturan Kurul'un ilgili dairesine gönderilmiş. Söz konusu şikayet sadece darpla ilgili olmakla kalmayıp yargı mensubunun mal varlığındaki artışı sağlayan yolsuzluk/rüşvet iddialarını da içermekteymiş.

Yakın geçmişte sahip olduğu makamdaki kullanışlılığı ve iktidar tetikçiliğinden kaynaklanan ilişkileri nedeniyle olay şimdilik gizli tutulmaktaymış. Ama dedikoduların yayılma hızı nedeniyle örtbas edilebilecek miymiş yakında herkes görecekmiş."