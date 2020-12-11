HSK'den Ahmet Şık'ın paylaşımına yanıt: Şikayet dilekçesi kurulumuza gönderilmedi

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) "üst düzey bir yargı mensubu hakkında bir takım iddialar"la ilgili kendilerine ulaşan bir şikayet dilekçesi olmadığını açıkladı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre HSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bugün sosyal medyada; üst düzey bir yargı mensubu hakkında bir takım iddialar içeren şikayet dilekçesinin kurulumuza iletildiği belirtilmiş ise de; bahsedilen iddiaları içeren bir şikayet dilekçesinin kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmediği, kurulumuz sekretaryasında bu içerikte bir dilekçenin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."
İstanbul milletvekili Ahmet Şık bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: