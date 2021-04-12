İran'daki nükleer tesise saldırı sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama

İran'ın Natanz kentindeki nükleer tesise yönelik İsrail kamu medyasınca duyurulan Mossad'ın siber saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran'ı hedef aldı.

Saldırı ABD ile İran arasında nükleer anlaşma ve yaptırımların kaldırılması için dolaylı görüşmelerin başladığı bir dönemde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail'e düzenlediği resmi ziyaretin ilk gününde gerçekleşmişti. İran, İsrail'in saldırısına yanıt vereceklerini açıklamıştı.

Netanyahu bugün Austin ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu, İran'ın nükleer programını hedef aldı. İsrail medyası ise ABD Savunma Bakanı Austin'in ziyareti boyunca İran'a ilişkin herhangi bir açıklama yapmamasına dikkat çekti.

Netanyahu "Ortadoğu'da İran'dan daha ciddi ve tehlikeli bir tehdit yok. İran nükleer silah ve füze geliştirme arayışından vazgeçmedi. İran sürekli olarak İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapıyor" dedi. İsrail Başbakanı, Natanz'daki saldırıya değinmeden "İran'ın İsrail'i yok etme hedefine ulaşacak nükleer yeterliliği elde etmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Austin ise yaptığı açıklamada İran'a değinmedi, genel olarak ABD ile İsrail arasındaki askeri işbirliğini güçlendireceklerinden söz etti. ABD yönetiminin İsrail'e "güçlü bağlılığını" dile getiren Austin, "bölgedeki ortak zorluklara yanıt verirken İsrail ile yakın istişarelerde bulunmak yönündeki samimi isteklerini" iletmek üzere yüz yüze görüşmenin önemli olduğunu düşündüklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı: İran'la yeni anlaşma için ABD ile çalışacağız

ABD Savunma Bakanı Austin dün de İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü. Jerusalem Post'un aktardığına göre Gantz, Austin ile görüşmesinde Netanyahu'dan farklı bir tutum takınarak ABD'nin İran'la nükleer anlaşma görüşmelerine sıcak baktığını ifade etti. Gantz "İsrail'i korumak, bölgemizdeki tehlikeli silah yarışını önlemek, dünyanın, ABD'nin hayati çıkarlarını güvenceye almak için İran'la herhangi bir yeni anlaşmayı sağlamak için Amerikalı müttefiklerimizle yakından çalışacağız" dedi.