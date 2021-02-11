Irak Sınır Muhafızları Komutanı'ndan 'Gare' açıklaması: Kara operasyonu yok

Irak Sınır Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Diler Ferzende Zebari, TSK’ya ait savaş uçaklarının Gare Dağı bölgesini yoğun şekilde bombaladığını, karadan bir operasyonun söz konusu olmadığı açıkladı.

Rûdaw TV’ye konuşan Zebari, “Hava operasyonu oldu, karadan herhangi bir operasyon sözkonusu değil. Operasyonun yapıldığı bölge Gare Dağı, Irak Kürdistan Bölgesi toprakları içerisine düşüyor, sınır bölgesi değil” dedi.

Zebari, “Bombardımanlar aralıklarla sürüyor ancak bu da yeni bir durum değil. Duhok sınırında askeri operasyon ve çatışmalar uzun zamandır devam ediyor. Bu operasyonlardan muzdarip olduğumuzu ve bölge halkının bu nedenle büyük zarara uğradığını söylemiştik” diye konuştu.

“Operasyon hakkında daha önce bilgilendirildiniz mi?” sorusuna Tuğgeneral Zebari, “Operasyon hakkında bize herhangi bir taraftan bilgilendirme yapılmadı, bu konuda herhangi bir koordinasyon yok” şeklinde yanıt verdi.

Bombardıman nedeniyle sivil kayıp olup olmadığı sorusunu ise Zebari, “Edindiğimiz bilgilere göre bombalanan bölgeler Gare Dağı çevresinde PKK’lilerin konumlandığı bölgelerdir. Bombalanan bölgelerdeki köyler zaten boşaltılmış durumda. Şu ana kadar herhangi bir sivil kayıp yaşandığı yönünde haber alamadık. PKK’nin kayıpları hakkında ise herhangi bir bilgimiz yok” sözleriyle yanıtladı.