İngiltere: Rusya ve Çin uzay barışını tehdit ediyor 

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin dış politikası ile güvenlik ve savunma siyasetini yeniden değerlendirerek Rusya ve Çin’in uzay barışına yönelik tehditleriyle başa çıkma kabiliyetini arttıracağını belirtti.

Wallace, Sunday Telegraph gazetesi için kaleme aldığı yazıda, ‘‘Bu hafta Rusya’nın bir uydusunda silah özellikleri taşıyan bir roket denemesi yapması ve uzayın barışçıl kullanımını tehdit etmesi, bu ülkenin ulusal güvenliğimize bir tehdit oluşturduğunu bize hatırlattı’’ ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı, Çin’in de saldırı amaçlı uzay silahları geliştirdiğine ve iki ülkenin bu alandaki kabiliyetlerini arttırmaya çalıştığına işaret ederek, bu tür davranışların İngiltere’nin mevcut politikasını gözden geçirmesinin ne denli önemli olduğunu gösterdiğini savundu.

İngiliz The Mail gazetesi ise, Pazar günü Başbakan Johnson’ın İngiltere’nin Çin ve Rus tehdidine karşı vatana ihanet yasalarını gözden geçireceğini, yeni bir Vatana İhanet Yasası ile Casusluk yasasının çıkarılacağını, Resmi Gizli Bilgiler Yasası’nın ise yeniden yazılacağını iddia etti.

ABD ve İngiltere’den Rusya’ya suçlama

Geçtiğimiz Perşembe günü ABD Uzay Komutanlığı Rusya’nın 15 Temmuz’da dünya yörüngesindeki Cosmos 2543 uydusunda, uydusavar silah denemesi yaptığını iddia etmişti. İngiliz Uzay Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise Rusya’nın ‘‘silah özellikleri taşıyan’’ bir roketin fırlatılmasını içeren uydu denemesinin kaygı verici olduğu dile getirilmişti.

Rusya ise ABD ve İngiltere’nin uzayda bir uydusavar silah denemesi yaptığına ilişkin iddialarını propaganda diyerek reddetmişti.

Cuma günü Rus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘‘ABD’li ve İngiliz meslektaşlarımızı propaganda amaçlı enformasyon saldırıları yerine profesyonelce davranmaya, görüşmeler için masaya oturmaya çağırıyoruz’’ ifadesine yer verilmişti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise Rusya’nın uzayın tamamen askersizleştirilmesini desteklediğini ve uzaya hiçbir şekilde silah yerleştirmediğini açıklamıştı.