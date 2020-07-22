İngiltere beklenen Rusya raporunu yayınladı

İngiltere Komisyonu İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu tarafından MI5 MI6, GCHQ gibi kurumlardan gelen gizli istihbarat bilgileri ve bağımsız uzmanların katkılarıyla hazırlanan rapor, Komisyon'un internet sayfasında yayınlandı. Raporda önemli kısımların sansürlendiği görülürken, gizli bir versiyonunun Başbakan Boris Johnson ile kabinenin kıdemli üyelerine sunulduğu belirtildi.

İskoç bağımsızlık ve Brexit referandumları

Aralık ayında gerçekleşen genel seçimlerden önce Başbakan Boris Johnson’a sunulan, ancak yayınlanması Johnson tarafından seçim gerekçesiyle ertelenen raporda, Rusya’nın siber güvenlik açısından ciddi bir tehdit teşkil ettiği belirtilerek, 2014 yılında düzenlenen İskoçya’nın bağımsızlık referandumuna müdahale ettiği, ancak Brexit referandumuna müdahalesi konusunda açık bir kanıta ulaşılamadığı ileri sürüldü. Brexit referandumu ile ilgili kısımların büyük oranda sansürlendiği ve yayınlanmayan gizli bir eke sahip olan raporda, milletvekillerine kapsamlı bir soruşturma açma çağrısında bulunuldu.

‘Rusya İngiltere’yi diplomatik muarız olarak görüyor’

Raporda Batı’nın Rusya’nın teşkil ettiği güvenlik tehdidiyle başa çıkmasının güç olduğu, Rusya’nın dış politikayı sıfır toplamlı bir oyun olarak gördüğü ve Batı’ya zarar verecek her türlü eylemin Rusya için iyi olduğuna inandığı tespiti yer aldı. Rusya’nın NATO ve AB gibi kurumların gerçekte olduğundan daha saldırgan bir politika izlediklerine inandığı ve paranoyadan beslendiği iddia edilerek, Rusya'nın temel amaçlarının aslında sınırlı olduğuna ve özellikle eski Sovyet ülkeleri üzerine hâkimiyet kuran, yeniden ayağa kalkan bir ‘‘büyük güç’’ olarak görülmek istediğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca Rusya’nın İngiltere’yi öncelikli Batılı istihbarat hedeflerinden biri olarak gördüğü, özellikle İngiltere’nin Salisbury saldırısına verdiği sert tepkinin ardından Putin’in İngiltere’yi önemli bir diplomatik muarız olarak değerlendirmeye başladığı iddia edildi. 2018 yılında iki eski Rus ajan İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenerek öldürülmüş, cinayetlerden Rusya sorumlu tutulmuş ve 29 ülke ve NATO 153 Rus istihbarat görevlisi ile diplomatını sınır dışı etmişti.

Rusya’nın müdahale araçları

Rusya’nın genel olarak Batı ülkeleri, özel olaraksa İngiltere’deki siyasi süreçlere müdahale araçları arasında Russia Today ve Sputnik gibi devlete ait basın organlarının çarpıtmaları, Rusya tarafından sosyal medyada kullanılan bot ve troller, hackleme ve sızdırma faaliyetleri ile ihtiyaç duyulan siyasi kişi ve kurumlara para aktarılması sayıldı. Raporda İngiltere’nin Rusya’nın dezenformasyon kampanyaları ve siyasi nüfuz elde etme operasyonları için açık bir hedef teşkil ettiği ve kendisini bu girişimlerle başa çıkacak şekilde donatması gerektiği belirtildi.

Raporda ayrıca dünyanın en önemli uluslararası finans merkezi olan Londra’nın, Rusya’dan gelen kaynağı belli olmayan paraları genellikle sorgulamadan kabul ettiği ve İngiltere’nin Rus oligarklar için özellikle tercih edilen bir kara para aklama noktası haline geldiği tespiti de yer aldı.

Raporda Putin’in eylemlerinin bedelini ödemesi için Batı’nın kolektif bir şekilde hareket etmesi ve istihbarat örgütlerine ihtiyaç duydukları araçları sağlayacak yasaların çıkarılması gerektiğine işaret edildi.

Rusya tepkili: Hiçbir zaman müdahale etmedik

Raporun yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise, Rusya’nın ABD, İngiltere ya da başka herhangi bir ülkedeki seçim süreçlerine hiçbir zaman müdahale etmediğini savundu. ‘‘Biz bunu yapmıyoruz ve yabancı ülkelerin kendi siyasi meselelerimize müdahale etme girişimlerine de hoşgörü göstermeyeceğiz’’ diyen Peskov, raporun ‘‘temelsiz suçlamalar’’ içerdiğini ve bunların doğruluklarının ispat edilemeyeceğini belirtti.