Avrupa ile İngiltere arasında aşı kavgası sürüyor

Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu EMA, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının 18 yaş üzerindeki kişilerde acil kullanımına onay verdi.

Ancak şirketin AB'ye aşı teslimatında azaltmaya gideceği açıklaması üzerine başlayan kavga sürüyor.

İngiltere-İsveç ortaklı AstraZeneca bu hafta başında AB’ye bu yılın ilk çeyreğinde aşı sevkıyatını yüzde 60 eksik yapacağını açıklamıştı.

Geçen Ağustos ayında şirketle aşı satın alımı konusunda anlaşma yapan AB'nin yılın ilk çeyreğinde 100 milyon doz aşı beklerken bunun ancak dörtte birini alabileceği belirtiliyor.

Sevkıyattaki bu azalmanın AB içindeki fabrikalarda üretimin az olması olduğuna dair haberler üzerine, AB yetkilileri sevkıyatın üretimin fazla olduğu İngiltere’den yapılmasını istemişti. Şirket İngiltere’yle yapılan anlaşması gereği bunun mümkün olmadığını söylemişti.

İngiltere hükümeti de AB ülkelerine aşı gönderilmesinin beklenmediğini açıkladı. İngiltere Başbakanlık Sözcüsü tarafından yapılan bilgilendirmede, bazı AB ülkelerinin aşı sevkıyatı engellenirse İngiltere’ye ihracat yasağı uygulayacakları açıklamalarına ilişkin "AB'nin kendi meselesi" ifadesi kullanıldı.

Sözleşme büyük kısmı kapatılarak yayımlandı

AB Komisyonu tedarikte azaltmaya gideceğini bildiren AstraZeneca’nın sözleşmedeki yükümlülüklerine uygun hareket etmediğini belirtmiş ve şirketten sözleşmeyi yayınlamasını talep etmişti. Şirket sözleşmeyi önemli bir kısmı gizlenmiş şekilde yayımlamayı kabul etti.

Bunun üzerine AstraZeneca'nın AB ile imzaladığı sözleşme önemli bir kısmı sansürlenmiş şekliyle AB Komisyonu’nun internet sitesinde yayımlandı.

AB Komisyonu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “şirketin AB Aşı Stratejisi’ne katılımı konusunda daha fazla şeffaflık taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını” belirtti.

400 milyon doz aşı

Komisyon 27 Ağustos 2020’de yürürlüğe giren sözleşmeyle tüm üye ülkelerin AstraZeneca aşısının 300 milyon dozunu satın alabilecekleri ve sözleşmede 100 milyon dozluk ilave satın alım seçeneği olduğunu kaydetti. AB Komisyonu sözleşmeye göre üye ülkelerin aldıkları aşıları düşük ya da orta gelirli ülkelere bağışlama ve diğer Avrupa ülkelerine yönlendirme hakkı olduğunu açıkladı.