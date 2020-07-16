Her şey patronlar için: ‘Mini istihdam paketi’ işçiler için ne anlama geliyor?

AKP’nin Meclis gündemine getirdiği “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” düzenlemesi, bugün komisyonda gündeme gelecek.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın patronlar için yapılacağını duyurduğu kapsamlı istihdam düzenlemesinin sonbahara kalmasının ardından Meclis gündemine getirilen “mini pakette” dikkat çeken düzenlemeler yer alıyor.

İşte madde madde Meclis gündemine gelecek paketin ayrıntıları…

Kapsamı Erdoğan belirleyecek

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 23. maddenin kısa çalışma ödeneklerine ilişkin süreyi belirlediği bölümüne dikkat çeken bir ek yapılıyor.

Yapılan bu ekle birlikte Erdoğan’a kısa çalışma ödeneğinin süresini ve yararlanacak sektörleri belirleme yetkisi veriliyor.

Patronlara ‘normale dönüş’ teşviki

Patronlar kendileri için çıkarılan kısa çalışma ve ücretsiz izin ödeneğinden “normal” çalışmaya geçtiklerinde de yine teşvik alacaklar.

Patronlara 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı destek olarak verilecek, bu destek SGK’ye yapılacak prim ödemelerinden mahsup edilecek. Söz konusu destek tutarı işçilere ait olan fondan karşılanacak.

Üstelik Erdoğan’a bu süreyi 3 ay uzatma yetkisi de verilecek.

İşten çıkarma yasağı değil, ücretsiz izin süresi bir yıla çıkıyor

AKP’nin işten çıkarmayı yasakladık adı altında işçilere açlık sınırının dahi yarısı tutarında, bin 168 lira ödeme düzenlemesi de patronların rahatı için bir yıla kadar uzatılabilecek. Söz konusu adım bir el çabukluğuyla “işten çıkarma yasağı uzatılıyor” denilerek sunuluyor.

Düzenleme kapsamında patronlara işten çıkarmanın yeni yolları tarif edilirken, bunlar “belirli iş sözleşmesi, hizmet sözleşmesi ile çalıştırılanlarda sözleşme süresi sona erenler, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetin sona ermesi” şeklinde tanımlandı.