Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin fabrika sahiplerinden biri tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen fabrikanın sahibi 2 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden baba Ali Rıza Coşkun adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, oğlu Yaşar Coşkun da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Yaşar Coşkun, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı, Ali Rıza Coşkun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen patlamalarda 7 kişi yaşamını yitirmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür A.A, iş güvenliği uzmanı A.B ve ustabaşı E.Ö. ile H.A.V, savcılıktaki sorgularının ardından gece saatlerinde çıkarıldıkları Hendek Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı.