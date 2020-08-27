Hannover Volkswagen’de işçilerin mücadelesi sürüyor

İstihdam firması Autovision aracılığı ile Hannover’deki Volkswagen bünyesinde çalışan işçiler, kadroya geçmeyi beklerken işlerinden olma tehdidi ile karşı karşıyalar. Almanca "Leiarbeiter" olarak anılan bu istihdam biçiminde işçiler aracı firmalar üzerinden şirketlere dönemsel olarak kiralanıyor. Bu işçilerin orta vadede hâlâ aynı işyerinde çalışmaları halinde üretim yaptıkları şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışmaları gerekiyor. Bu şekilde Eylül 2016’dan Ağustos 2019’a kadar çalıştırılan işçiler, Almanya yasalarına göre 36 ayın sonunda artık “kiralık işçi” statüsünden çıkıp şirketin kendi işçisi olarak istihdam edilmeleri gerekirken kendilerine dayatılan 9 aylık iş akdini imzalamak zorunda bırakılmışlardı.

İşçilerin yaptığı açıklamaya göre, işten çıkartmalardan, 36 aydan fazla çalıştırılan 207 kiralık işçinin dışında, kısa süreli sözleşmeyle işe alınmış 300 işçinin de etkilendiği belirtiliyor.

Dokuz aylık süre sonunda iş akitleri yenilenmeyen işçiler kendilerini kapı dışında bulurken, VW yöneticileri tarafından kendilerine bulundukları şehirden 350 km uzakta, doğuda bulunan Zwickau kentinde, daha düşük ücret verilen Volkswagen fabrikasındaki iş öneriliyor. Aralarında çok sayıda göçmen de bulunan işçiler Zwickau’da, fabrika yönetiminin baskılarından ve bölgede yükselen ırkçılıktan şikayetçi.

İşçiler hukuki yollara başvurarak haklarını aramanın yanı sıra, eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Bir kısım işçinin savunmasını Alman Sendikalar Birliği’nden (DGB) bir avukat üstlenmekle birlikte, Volkswagen’de örgütlü DGB’ye bağlı IG.Metall sendikasının ve işyeri temsilciliğinin suskunluğu işten atılan işçilerin en büyük sorunu.

İşçiler kamuoyuna seslerini duyurarak sendikayı hareketlendirmek, Volkswagen’in de yasaları hiçe sayarak salgını fırsata çevirmesini engellemek istiyorlar.

28 Ağustos Cuma günü yapılacak duruşma öncesi, saat 08.15’te Hannover adliye binası önünde toplanacaklarını açıklayan işçiler, duyarlı kamuoyuna destek olmaları için duruşmalara katılma çağrısı yaptı.

'Volkswagen’in yönettiği şehir'

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Volkswagen’in önemli ortaklarından biri, başkenti Hannover şehri olan Aşağı Saksonya eyaleti. İşçiler seslerinin duyurulmadığından şikayetçiler. Eyaletin sosyal demokratların büyük ortağı olduğu hükümetinin de altın hissesine sahip olduğu şirketteki işçi sorunları, sosyal demokrat partinin muhalif basın kuruluşları ve sendikal bağlantıları yüzünden, kamuoyuna ya hiç duyurulmuyor ya da şirketin görüşleri doğrultusunda yansıtılıyor. Şirketin eyaletin karar alma mekanizmalarında uzun süredir etkili olduğu da biliniyor.