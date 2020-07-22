Halep’in Aziz Mar Elias Katedrali yeniden açıldı

Halep şehri Pazartesi günü, iç savaş sırasında gerçekleştirilen terör saldırılarında hasar gören Aziz Mar Elias Katedrali’nin Eski Halep’in renovasyon projesi kapsamında yenilenmesinin ardından yeniden açılmasını kutladı. Şehrin Cedide mahallesinde ise Piskopos Jermanios heykelinin açılışı yapıldı.

SANA’nın haberine göre, kutlamalar çerçevesinde katedralin terör saldırıları sonucunda aldığı hasarların ve hasar gören ön cephe ve duvarların, taş kubbenin ve ahşap tavanın yeniden inşasını içeren yenileme çabalarını gösteren kısa bir film gösterildi.

Halep Maruni Başpiskoposluğu’ndan yapılan açıklamada, Halep’teki terör eylemlerinin canlı bir tanığı olan katedralin yenilenmesinin, dünyaya yaşamın ölümden daha güçlü olduğu, iyiliğin kötülüğü yendiği ve barışın her zaman savaşa galip geleceğine dair bir mesaj ilettiği belirtildi.

Suriye Arap Cumhuriyeti Baş Müftüsü Dr. Ahmed Bedreddin Hassun ise, açılışta yaptığı konuşmada, katedralin yenilenmesinin ibadethaneleri, camileri ve kiliseleri hedef alan terörizme bir meydan okuma anlamına geldiğini ve Suriye’nin semavi dinlerin doğum yeri ve bütün dünya için bir ışık kaynağı olmaya devam edeceğini belirterek, Suriye’de yıllardır süren savaşın taşları yok ettiğini ama Suriyelilerin içindeki inanca zarar veremediğini söyledi.

Antakya ve Bütün Doğu Maruni Patriği Mar Mechara Butros el-Rahi ise açılışa gönderdiği mesajda, ‘‘Bugün katedraldeki bu muazzam manzara, Hristiyanların ve Müslümanların, Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün’de kardeş olduklarını ve kaderlerimizin bir olduğunu gösteriyor’’ ifadesini kullandı.