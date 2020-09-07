Gülistan Doku'nun annesi ve ablası gözaltına alındı

Gülistan Doku’nun bulunması ve olayın şüphelilerin yargılanması istemiyle oturma eylemi başlatan annesi ve ablası darp edilerek gözaltına alındı.



Dersim’de 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun annesi Bedriye ve ablası Aygül Doku, Gülistan Doku’nun bulunması ve olaydaki şüphelilerin yargılanması talebiyle başlattıkları oturma eyleminden kısa bir süre sonra darp edilerek gözaltına alındı.



Doku’nun bulunması için 18 Ağustos’ta sonlandırılan arama çalışmalarının başlatılması ve Doku’nun kaybolmasında şüpheleri üzerine çeken Zainal Abarakov’un yargılanması talebiyle bu sabah Dersim’de Seyit Rıza Meydanı’nda oturma eylemi başlatan anne ve kızı, eylemin Valiliğin kentteki eylem ve etkinlik yasağı kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince darp edilerek gözaltına alınan anne ve kızı, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ailenin avukatı Ali Çimen, eylemin Gülistan Doku'nun bulunması talebiyle başlatıldığını belirterek gözaltına alınmalarının hukuksuzluk olduğunu söyledi. Doku’nun ablası Aygül Doku sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Kız kardeşimiz için yaptığımız oturma eyleminde gözaltına alındık niye dedik polis kadın memuru sırtıma tekme attı iki üç kere daha sonra onu çekmeye çalıştım diğer polis memuru gelip telefonumu alıp videoyu sildi Annem bayıldı şuan hastanede darp raporu alıyoruz” dedi.