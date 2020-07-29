Fındıkta fiyat tartışması: '30 liraya kadar çıkabilecek fındık fiyatı düşürüldü'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22,5 lira olarak açıklanan fındık alım fiyatı, rekolte tartışmalarını bitirmedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan 665 bin ton rekolte nedeniyle, 24 liraya kadar çıkan fındık fiyatlarının 19 TL’ye gerilediği, açıklanan 22,5 liranın beklentileri karşılamadığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, fındığın kilogram alış fiyatının 22,5 lira olmasının AKP’li milletvekilleri tarafından önerildiğini söyleyerek, 30 liraya kadar çıkabilecek fındık fiyatının düşürüldüğünü belirtti. Tığlı, koronavirüs salgını sonrası fındığa talebin arttığını fiyatın rekolte açıklaması ile düşürüldüğünü iddia ederek “Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi’nin bile üzerinde rekolte açıklanıp fiyatın aşağı çekilmesi için yürütülen operasyona, iktidar elbirliğiyle gereken desteği sağladı” dedi.

'Kota nedeniyle her üretici ürününü satamıyor'

Rekolte nin, 2019’a göre yüzde 20 oranında düştüğünü, dolarda da 2019’a göre yükseliş olduğunu söyleyen Tığlı, “Bu nedenle, fiyatın mantıken artması gerekiyordu” dedi. Sınırlı sayıda üreticinin fındığını elinde tutup fiyat yükseldiğinde sattığını ancak paraya ihtiyacı olanların dayanamadığını aktaran Tığlı, kota nedeniyle her üreticinin ürününü TMO’ya satamadığını söyledi.

Erdoğan pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 lira, levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır" diye konuşmuştu.

Fındık fiyatları bir önceki yıla göre ne kadar arttı, son beş yılda nasıl bir değişim gösterdi?

Euronews'te yer alan habere göre ise 2015 yılında 1 kilogram fındık 15,48 liradan satılırken 2017'de fiyatı 9,73'e kadar düştü. 2019'da fındığın kilogram alış fiyatı 16,04 çıkarken bu sene 22 lira olarak belirlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, dünyanın bir numaralı fındık ihracatçısı Türkiye'de 2015 yılında 1 kilogram fındık fiyatıyla 4 litre mazot alınabiliyordu. 2019'a gelindiğinde ise 1 kilogram fındıkla satın alınabilen mazot miktarı 2,9 litreye düştü.

28 Temmuz itibarıyla güncel mazot litre fiyatları dikkate alındığında (motorinin litresi 5,97 lira), 2020 fındık fiyatı olan 22 lirayla yaklaşık olarak 3,70 litre mazot satın alınabilecek.