Ermenistan'da Paşinyan'a karşı eylemler yeniden başladı

Ermenistan'da 27 Eylül'den 9 Kasım'a kadar süren Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ardından bazı bölgelerin Azerbaycan'a devredilmesi nedeniyle Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep eden protesto eylemleri yeniden başladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, başkent Erivan'da başlayan eylemlerde polis, caddeleri trafiğe kapatan göstericilere müdahale ederek birçoğunu gözaltına aldı.

Erivan metro istasyonlarından birinde çalışmalar, protestocuların trenlerin hareket etmesine izin vermemesi nedeniyle durdu.

Ermeni basınının aktardığına göre, ülkenin Ararat ve Şirak bölgelerinde göstericiler, bölge yönetimlerinde çalışan personelin binalara girişini engelledi.

Muhalefet partileri, Rusya ve Azerbaycan ile birlikte Dağlık Karabağ’a ilişkin ateşkes anlaşmasına imza atması ve bazı bölgelerin Azerbaycan’a devredilmesi nedeniyle Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep ediyor.

5 Aralık’ta başkent Erivan’da protesto gösterisi düzenleyen muhalefet güçleri, Başbakan Nikola Paşinyan ve ekibine görevi bırakmaları için 8 Aralık saat 12.00’ye kadar süre vermiş, aksi takdirde ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri başlatacaklarını duyurmuştu.