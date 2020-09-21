Erdoğan: Maske ve mekan denetimlerindeki cezaların kamudaki işlemler öncesinde ödenmiş olması mecburi olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirlerin de konuşulduğu belirtilen kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Türkiye'nin bu krizi "rahatlıkla yönettiğini" savunan Erdoğan yurttaşların alacağı "bireysel tedbirler"le salgının üstesinden gelinebileceğini ileri sürdü ve "Vatandaşlarımız bireysel sorumluluklarını yerine getirdikleri müddetçe Allah'ın izniyle bu işin üstesinden rahatlıkla kalkarız" dedi.

Erdoğan maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesinde ödenmiş olmasının zorunlu hale getirileceğini ve bazı illerde 65 yaş ve üzeri yurttaşların ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini söyledi.

Erdoğan "Virüs taşıdığını bildiği halde sokağa çıkan, işine giden ve diğer insanlarla bir araya gelen herkes hem yasal olarak suç işlemekte hem de büyük vebal altına girmektedir" diye konuştu.

Erdoğan'ın ekonomiye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değindiği konuşmasından satır başları şöyle:

- Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini artırarak sürdürüyor.

- Son dönemde vaka ve hasta sayılarında yaşanan artış hiç şüphesiz hepimizi üzüyor.

- Salgına karşı elimizdeki en önemli tedbir temizlik, maske ve mesafe üçlüsüdür.

- Virüs taşıdığını bildiği halde sokağa çıkan, işine giden ve diğer insanlarla bir araya gelen herkes hem yasal olarak suç işlemekte hem de büyük vebal altına girmektedir.

- Tedbir bizden takdir Allah'tandır. Bizim inancımızda tedbirsiz tevekkül olmaz.

- Türkiye hem tedbirler hem hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer almıştır.

- Şehir hastaneleri gibi ülkemize kazandırdığımız yüksek kapasiteli sağlık kurumları sayesinde krizi rahatlıkla yönettik.

- Süren 8 aşı geliştirme çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Önümüzdeki yılın ilk aylarında aşıları milletimize sunmayı planlıyoruz.

- Vatandaşlarımız bireysel sorumluluklarını yerine getirdikleri müddetçe Allah'ın izniyle bu işin üstesinden rahatlıkla kalkarız.

- Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesinde ödenmiş olması mecburi hale getirilecek.

- İl hıfzıssıha kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp uygulayabilecektir.

- Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır.

- İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir.

- İl bazında 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın ulaşım saatinde sınırlama yapılabilecektir.

- Yerli aşıda insan üzerindeki denemeler önümüzdeki ay başlanacaktır

- Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir. Bütün bu konutlar kısa bir zaman sonra bizzat benim de katılacağım törenlerle sahiplerine teslim edilecektir.

- Vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri tespit ettik. Her iki ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 lira arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. 3+1 konut için 730 ile 935 lira arasında bir bedel belirlenmiştir. Köy evlerinde ahırsız olanlarda 790 lira ahırlı olanlarda 905 lira aylık ödemeler yapılacaktır. Ödemeler 20 yıl vade ve faizsiz olarak gerçekleştirilecektir.

- Yeni şehir hastaneleri, acil durum hastaneleri açarken Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz.

- Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime destek verirken diğer yandan büyük yatırımları hizmete sunmayı sürdürüyoruz.

- Ekonomimize yönelik sinsi tuzakları birer birer boşa çıkartıyoruz.

- Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi ekonomik ve moral boyutuyla milletimize umut vermiştir.

- Kendi tezlerini ve haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı.

- Ekonomimiz üçüncü çeyrek için çok ciddi yükseliş mesajları veriyor. Sanayi üretiminde artış yüzde 4,4'ü buldu.

- İhracatçılarımız her zamanki gibi destan yazmayı sürdürüyor. Tarımda oldukça bereketli sezonu geride bırakıyoruz. Turizm ve ticarette kayıplarımızdan bir bölümünü telafi ettik.

- BM tarihinde ilk defa ülkemizden bir isim, eski bakanlarımızdan, uzun yıllar Meclis'te milletvekilimiz olarak yer alan Volkan Bozkır genel kurul başkanı olarak görev yapacak. Sayın Bozkır'a 1 yıl boyunca yürüteceği BM Genel Kurul Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum.

- Türkiye olarak BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası platformlardaki haksız, adaletsiz, çarpık yapıyı 'dünya beşten büyüktür' diyerek eleştiriyoruz.

- BM salgın sürecinde bir kez daha sınıfta kaldı. Salgının varlığını dahi ancak haftalar sonra kabul eden BM, gereken tedbirlerin alınması, ihtiyaçların karşılanması konusunda hiçbir varlık ortaya koyamadı.

- Kısıtlamaların bir bölümünü önümüzdeki bahara kadar peyder pey kaldırmayı düşünüyoruz.

- Kıbrıs'ta, Ege'de ve ihtilafa konu hiçbir yerde biz kimsenin hakkında hukukuna el uzatmadık.