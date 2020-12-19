Ensar'a 8 milyon dolar bağış yapan Başkentgaz'a 1 liraya arsa tahsisi!

Ensar Vakfı'na yaptığı 8 milyon dolarlık "bağışla" gündeme gelen Başkentgaz'a bir liraya arsa tahsisi yapıldığı ortaya çıktı.
Sayıştay’ın 2019 Yılı Altındağ Belediyesi Denetim Raporu’na göre iki arsa, Başkent Doğalgaz’a 25 yıllığına 1 lira karşılığında tahsis edildi.
ANKA'nın haberine göre, raporda bu tespit şöyle aktarıldı:
“Yapılan incelemede ise; kurum tarafından özel tüzel kişilik olan doğalgaz dağıtım anonim şirketine iki adet arsanın iz bedeli (1 TL) ile yirmi beş yıllığına tahsis edildiği tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine de söz konusu taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ilgili kuruluşa kiralanması için gerekli çalışmanın yapılacağı ifade edilmiştir. Mezkûr mevzuat hükümleri gereği kurum tarafından, ancak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına süresi 25 yılı geçmemek üzere taşınmaz tahsisi yapılabilecektir. Bu itibarla, özel tüzel kişilik olan doğalgaz dağıtım şirketine bedelli veya bedelsiz arsa tahsisi yapılması mümkün değildir.”
Sayıştay denetçilerinin belediyenin binasına ilişkin de tespitleri oldu. Tespite göre belediye hizmet binasında bakım ve onarım için 1 milyon 434 bin 322 lira 93 kuruş harcadı. Bunun muhasebesini de yanlış yaptı. Tespitte “Bu itibarla yukarda bahsedilen mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıt yapılmaması sonucu 252 Binalar Hesabında 1 milyon 434 bin 322 lira 93 kuruş bir eksiklik bulunmasına ve 630 Giderler Hesabına bu tutar kadar fazla kayıt yapılmasına neden olunmuştur” denildi.
Sayıştay denetçilerinin Altındağ Belediyesi’nde yaşananlara ilişkin diğer tespitleri şöyle:
- Kentsel dönüşüm amacıyla yürütülen projeden edinilen taşınmazlar muhasebe kayıtlarına alınmadı. Yapılan incelemede, 24505/1 parselde 11 milyon 691 bin500 lira tutarında 81 adet daire, 24505/2 parselde 8 milyon 276 bin lira tutarında toplam 54 daire olmak üzere toplamda 19 milyon 967 bin 500 lira tutarında 138 daire Altındağ Belediyesi’ne ait olmasına rağmen bunu kayıtları mali tabloya yansıtılmadı.
- Kamu idarelerine bedelsiz devri yapılan taşınmazların muhasebe çıkış kaydı yapılmadı. Çeşitli kamu idarelerine 5 adet bedelsiz arsa devri yapıldığı, bedelsiz devredilen arsaların muhasebede kayıtlı toplam değerlerinin 1 milyon 883 bin 724 lira 49 kuruş olduğu, bu devirlerin muhasebe kayıtlarının 2020 yılında yapıldığı tespit edildi. Devredilen taşınmazların kurum 2019 yıl sonu mali tablolarında yer alması 250- Arazi ve Arsalar hesabında 1.883.724,49 TL tutarında hataya neden oldu.
- Bankadan fiilen henüz kredi kullanılmadığı halde kredi sözleşmesindeki tutar muhasebe kayıtlarına alındı. Belediye bankaya karşı bir yükümlülük altına sokuldu.
- Büyükşehir belediyesince işletilen otopark yerlerinden elde edilen gelirlerden alınması gereken payların takip ve tahsili yapılmadı.
- Çevre temizlik vergisi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı harcı mükelleflerine ilişkin verilerin sağlıklı bir şekilde takibi yapılamadı. Belediyenin aktif işyeri sayısında tam olarak bilgisi olmadığı ortaya çıktı. Çevre Temizlik Vergisi mükellefi olan aktif işyeri sayısı 32 bin 325 iken, Zabıta Müdürlüğü kayıtlarında, işyeri açma ruhsatı sahibi işyeri sayısı 40 bin 302 olarak görüldü. Her iki birim verileri arasındaki 7 bin 977 adet farkın sebebi ilgili birimlerce açıklanamadı.