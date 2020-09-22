Dün Dolar kazandı

21 Eylül kapanış kuru değerlerine göre Amerikan Doları 7,63 TL'ye ulaşırken, doların genel olarak bütün para birimleri karşısında değer kazandığı görüldü.

Öte yandan Türk Lirası'nın ekonomideki kırılganlıklara, kısaca "iyi gitmeyen" bazı şeylere bağlı olarak değer kaybı uzun zamandır sürüyor ve durdurulamıyor.

Euro da dün Amerikan Doları karşısında kaybedenler arasındaydı.

Amerikan Doları'nın dünkü ilerlemesi öncelikle ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına bağlanıyor. Powel'ın açıklamasında yer alan "Ekonomimiz bu zor dönemden tamamen toparlanarak çıkacaktır. Ekonomiyi ihtiyaç duyulduğu sürece desteklemek için tüm araçlarımızı kullanmaya kararlıyız" cümlesi bu etkinin temel unsuru.

Yine Dolar'a kazandıran bir başka etmen Covid-19'da ikinci dalganın pek çok ülkede kendini hissettirmeye başlaması. Son olarak ABD'de FinCEN (Mali Suçları İnfaz Ağı) raporlarının sızmasının da etkili olduğu düşünülüyor. Raporlarda önemli Avrupa bankalarının da isimleri geçiyordu.

Türk Lirası'nın 1 yıllık Euro macerası

Türk Lirası'nın dün yaşadığı düşüş büyük ölçüde doların tüm para birimleri karşısında kazanmasıyla bağlantılı olsa da, uzun süredir durdurulamayan bir eğilim var ve gelişmeler bu açıdan TL için olumlu yönde bir etki yapmıyor.