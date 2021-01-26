Diyanet şimdi de Suriye'ye el attı, çocuklara 'icazet töreni' düzenledi!

AKP iktidarı, TSK'nın cihatçı ÖSO ile birlikte kontrol altında tuttuğu Suriye kentlerinde gerici eğitim faaliyetlerine başladı.

Faaliyetlerin merkezinde çocuklar yer alırken, Diyanet eliyle Suriyeli çocuklara "hafızlık eğitimi" veriliyor.

Daha önce Suriye'nin Azez kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı İslami İlimler Fakültesi kuran iktidar, şimdi de yine aynı kentte 105 çocuk için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Bin Kuran kursu hocasıyla 900 hafıza icazet töreni planı

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut, Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye Koordinatörü Abdulkadir Bekiroğlu'nun katıldığı törende Suriye'de bin Kuran kursu hocasıyla 2021 yılında 900 hafıza icazet töreni planladıkları açıklandı.

TRT görüntüleri yayınladı

TRT'nin Arapça kanalı söz konusu törenden görüntüleri paylaştı: