Kaymakam, emniyet müdürü, zeytin, üniversite, OSB… AKP Suriye’de şimdi de iki stat yapıyor

AKP iktidarı TSK ve ÖSO adlı cihatçı çete aracılığıyla kontrolü altında tuttuğu Suriye devletine ait kentlerde istediği adımları atmaya devam ediyor.

Daha önce Suriye’de kontrolü altında tuttuğu kentlere kaymakam, emniyet müdürü ve jandarma komutanı atadığını duyuran AKP, “Fırat Kalkanı bölgesi” olarak tanımladığı alana bir de organize sanayi bölgesi kurmuştu.

Bununla da yetinmeyen AKP, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Bab’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez’de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin’de Eğitim Fakültesi kurulması kararı almıştı.

Zeytinleriyle ünlü Afrin’de halkın zeytinlerini çalan ÖSO, bundan elde ettiği zeytinyağlarını yine AKP aracılığıyla Türkiye’de satmaya başlamıştı.

Suriye’de istediği gibi adım atmaya devam eden AKP’nin son adımı ise Suriye’de iki stat kurma kararı almak oldu.

Bakanlık ihale açtı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan ihale ilanlarına göre, Suriye’nin Resulayn ve Telabyad ilçelerinde birer adet sentetik saha, soyunma odası, basket sahası ve tribün inşaatı yapılacak.

Söz konusu ihaleler önümüzdeki ay gerçekleştirilecek ve stat yapımları başlayacak.

İşte ihale ilanları: