Covid-19 salgınının "ilk dalgada üçüncü zirveye" hazırlandığı izlenimleri güçlenirken, Erdoğan ve bakanları yeni bir önlem paketi açıklamıştı.

Ramazan boyunca lokantaların kapalı tutulması gibi salgın yönetimiyle ilgisi çok tartışmalı görünen kararlar, AKP'nin lebaleb kongrelerinin hemen ardından gelmeleri nedeniyle de tepki çekerken, Ramazan döneminde asıl salgın açısından üzerinde durulması gereken camilerle ilgili karar alınmamış olması dikkat çekmişti.

'Teravihler açık olacak' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kararların açıklanmasından kısa bir süre sonra gazetecilerin sorduğu bir soru üzerine camilerde Teravih namazlarına ilişkin bir "kapanma" kararı almadıklarını bildirmiş, "Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuda bir açıklaması olacak" diye konuşmuştu.

Bugün Yeni Şafak "kamu spotu" tarzında bir haber yayınladı ve sosyal medya kanallarından duyurdu. "Teravihi evde kılalım, iki bayram yapalım" solganıyla yayımlanan haberde "Türkiye, Kovid-19 vaka sayıları günlük 45 bine dayanırken teravihi geçen sene olduğu gibi yine evde kılmayı tartışıyor. Sıkı tedbirlerle vaka sayılarını azaltabilirsek Ramazan’ın sonunda iki bayram yapacağız. İlahiyatçılar da teravih namazının evde aile fertleriyle ya da tek başına kılınabileceğine dikkat çekiyor" denildi.

Anlaşılan Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle teravih namazlarının sınırlandırılması konusu Sağlık Bakanlığı'nın ve meşhur Bilim Kurulu'nun yetki alanında görülmüyor. Salgın verilerini değerlendirip, bulaşmayla ilgili bilgileri bir araya getirerek karar alması gereken kurumlardan ve ülke yönetiminden herhangi bir tavır gelmezken, konu bilinçli bir şekilde "dinsel" otoritelere bırakılmış gibi görünüyor.

Din işleri devlet işlerinden ayrıldı, sağlık işleri din işlerine bağlandı

Belli ki, Türkiye Ramazan'a yaklaşırken Diyanet'ten ya da "din alimlerinden" gelecek karar ve tavsiyeleri bekleyecek.

Devlet din işlerine karışmamış olurken, halkın sağlığı da bilim insanlarının yetki alanından çıkartılıp "ilahiyatçıların" iki dudağının arasına bırakılmış olacak.

