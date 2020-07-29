Díaz-Canel: Kimseyi çaresiz bırakmayacağız

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, son Bakanlar Kurulu toplantısında, yakın dönemde iç ekonomiyi canlandırmak ve Covid-19 krizinin üstesinden gelmek için onaylanan sosyo-ekonomik stratejinin kimseyi yalnız bırakmayacağını ve toplumun en kırılgan kesimlerinin korunmaya devam edeceğini açıkladı.

Küba Komünist Partisi’nin yayın organı Granma’nın haberine göre, Díaz-Canel, halihazırda alınmaya başlanan farklı önlemlerin uygulanmasında hızlı davranılması ve halktan gelen tepkilere kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

Stratejinin başarısının zamanında uygulanmasına bağlı olduğuna dikkat çeken Díaz-Canel, onaylanan hiçbir noktanın üretici güçlerin performansını aksatmaması gerektiğini vurguladı.

Küba Devlet Başkanı mevcut koşulların düşünme ve harekete geçme biçiminde köklü bir dönüşümü zorunlu kıldığını belirterek, stratejide yer alan pek çok başlığın, merkezi devlet organları ile ekonomik sistem arasındaki yetersiz ilişkilere dayanan geleneksel iş şemalarından bir kopuş anlamına geleceğini ifade etti.

Başbakan Manuel Marrero Cruz’un başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında ülkenin kalkınması açısından büyük önem taşıyan, Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma için 2030 Ulusal Planı, Teritoryal Kalkınmayı Teşvik Politikası ve Küba’da Gıda Egemenliği ve Beslenme Eğitimi Planı da masaya yatırıldı.