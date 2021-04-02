Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet’te 'FETÖ' gözaltısı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ yapılanması soruşturmasında 34 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi" denildi.

Emniyet’e ilişkin soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet soruşturması hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

"Haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, (7’sinin) HTS analiz çalışmaları sonucu Bylock kullandıkları tespit edilen, bu şekilde 'FETÖ /PDY' silahlı terör örgütünün Emniyet yapılanması içerisinde yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 6’sı 1. sınıf, 2’si 3.sınıf, 2’si 4.sınıf emniyet müdürü, 1’i emniyet amiri, 9’u komiser, 5’i komiser yardımcısı, 7’si polis memuru olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 4 ilde 02.04.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir."