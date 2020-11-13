soL TV'de Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında Ceyda Karan'ın moderatörlüğünde Engin Solakoğlu, Erhan Nalçacı ve Mustafa Türkeş ABD seçimlerinin sonuçlarını yorumluyor.
Program aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir:
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Dayanışma Meclisi tartışıyor: ABD seçimlerinin ardından
soL TV'de ABD seçim sonuçlarının ele alındığı Dayanışma Meclisi Tartışıyor programı başladı.
Haber Merkezi
soL TV'de Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında Ceyda Karan'ın moderatörlüğünde Engin Solakoğlu, Erhan Nalçacı ve Mustafa Türkeş ABD seçimlerinin sonuçlarını yorumluyor.
Program aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir: