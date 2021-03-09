Dava kazanıldı: Düğün salonu ve otopark yapılamaz

Ordu Çevre Derneği, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Tayfur Gürsoy Parkı’nda yapmak istediği düğün salonu ve otopark projesine karşı açtığı dava sonuçlandı. Proje mahkeme tarafından uygulanmaz bulunarak Ordu Çevre Derneği lehine karar verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Tayfur Gürsoy Parkı’nda bulunan tenis kortunun yıkılarak yerine düğün salonu ve otopark projesi hazırlaması üzerine Ordu Çevre Derneği 2017 yılında Ordu İdare Mahkemesine projenin iptali için dava açmıştı. Ordu İdare Mahkemesi’nin projenin uygulanamaz olduğu yönündeki kararına yapılan itiraza Samsun Bölge İdare Mahkemesi ret kararı verdikten sonra temyiz hakkı kullanılmadığı için karar kesinleşmiş oldu.

Davayla ilgili Ordu Çevre Derneği yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin usullere uygun olmayan projelerine açtığımız davalar lehimize sonuçlandı. Sahil dolgusu davasından sonra Tayfur Gürsoy Parkı kararı da derneğimizin lehine sonuçlandı. Ordu Çevre Derneği, kamu yararına aykırı olan uygulamalara yönelik davalar açıyor ve haklılığımız tescilleniyor. Park alanına yapılaşmanın olamayacağı gibi kıyı kenar yasasına da aykırılık nedeniyle proje iptal oldu” denildi.

Keyfi uygulamalardan vaz geçilmeli

Açıklamada OBB yönetiminin keyfi uygulamaları olduğuna dikkat çekilerek, “Ordu Büyükşehir Belediyesi keyfi uygulamaları sürdürüyor. Çarşamba Pazarı’nda projesiz inşaat yapımı sürüyor, Belde Evlerin yıkımı bitirilmedi, orada da projesiz çalışma sürdürülüyor. Yetmedi davası devam eden Melet Irmağı ağzına yapılmak istenen mahmuz ayrı bir proje biçiminde yapılmak isteniyor. Dernek olarak kamu yararı anlayışımız gereği, keyfiyetlere karşı hukuksal süreçleri devam ettiriyoruz. Projesiz olarak yapılan uygulamalar hakkında Ordu Büyükşehir Belediyesine dilekçelerimizi verdik. Verilecek yanıta göre yasal haklarımızı kullanarak hukuksal süreçleri başlatacağız” ifadelerine yer verildi.