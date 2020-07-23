Çocuklar bu zihniyete emanet: Ziya Selçuk'tan turistik çocuk işçi ziyareti!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından tepki gören bir paylaşım yaptı.

Mevsimlik çocuk işçilerle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Selçuk, ''Geçtiğimiz pazar günü mevsimlik işçilerin çocuklarıyla tarladaydım. Yaz tatili kitaplarını, bir salkım domatesle takas ettik. :) Öğretmenlerimizden, müdürlerimizden bir ricam var: Yolunuzu tarlalara düşürün bu yaz. Çocuklara kitabını verin, sohbetinizi verin lütfen...'' ifadelerini kullandı.

Selçuk'un paylaşımı şöyle:

Geçtiğimiz pazar günü mevsimlik işçilerin çocuklarıyla tarladaydım. Yaz tatili kitaplarını, bir salkım domatesle takas ettik. :)



Öğretmenlerimizden, müdürlerimizden bir ricam var: Yolunuzu tarlalara düşürün bu yaz. Çocuklara kitabını verin, sohbetinizi verin lütfen... pic.twitter.com/B6uKvNPafH — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 22, 2020

Tepki gördü

Selçuk'un paylaşımı sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Mevsimlik çocuk işçilerin yaşam koşullarına ilişkin hiç bir söz söylemediği, çocukların neden çalışmak zorunda olduğuna değinmediği için Selçuk'a tepki gösterenler arasında Solcu Liseliler de vardı.

Solcu Liseliler, sosyal medya hesabından ''Türkiye'de milyonlarca çocuk işçi sigortasız çalıştırılıyor. Kapitalizm, çocuklara eğitim hakkı da çocukluklarını yaşama hakkı da tanımıyor. Milli Eğitim Bakanı ise takdiri hak etti, belli ki durumu yerinde deneyimlemek için turistik geziye çıkmış'' paylaşımını yaptı, Gaziantep'te çalıştığı fabrikada iş cinayeti sonucu yaşamını yitiren Kemal Budak'ın ölümünü hatırlattı.

Solcu Liseliler'in paylaşımları şöyle:

Bir sonraki ziyaretini tarlaya değil, daha bugün Kemal'in hayatını kaybettiği cinayet mahaline yapmasını tavsiye ederiz. https://t.co/bLHTJnIUD5#BuDüzenDeğişmeli — Solcu Liseliler (@LiselilerSolcu) July 22, 2020

Türkiye'de en az 720 bin çocuk işçi var

TÜİK verilerine göre, Mart 2020 tarihinde Türkiye'de 5-17 yaşları arasındaki çocuk işçi sayısı 720 bin. Çocuk işçilerin yüzde 79.7'sini 15-17 yaş grubundakiler, yüzde 15.9'unu 12-14 yaş grubundakiler, yüzde 4.4'ünü de 5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturuyor.

5-14 yaş grubundaki çalışan çocukların yüzde 72'si, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 64.1'i aynı zamanda bir eğitime devam ediyor. Çalışan çocukların yüzde 34.3'ü ise eğitime görmüyor.

Ancak gerçek rakamların, zaten korkunç olan TÜİK'in açıkladıklarından daha kötü olduğunu tahmin etmek zor değil.