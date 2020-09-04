Çin'de resmi dil gerilimi: İç Moğolistan'da eğitimde Çince kullanılması kararı tepki çekti

Kuzey Çin'deki İç Moğolistan bölgesel hükümeti, ilkokullarda Mandarin dilini öğretmek için yoğun bir program uygulayacağını açıklarken bölge genelinde yoğun protestolar başladı. Anadilleri Moğolcanın korunması için sokağa çıkan eylemcilere karşıysa Çin Kamu Güvenliği Bakanı Cao Kezhi, "yabancı sızma ve ayrılıkçı planlara yönelik baskıları yoğunlaştırma" talimatı verdi. Horkin bölge polisi gösteriler sırasında çekilen 129 kişinin fotoğraflarını yayınladı ve bilgi verecek kişilere ödül teklif etti.

Özerk bölgenin başkanı Bu Şiaolin, Salı günü bir video konferansında yaptığı açıklamada, yeni politikanın “önemli bir siyasi misyon” olduğunu söyledi ve kadroların Başkan Şi Jinping ve hükümet liderliğine sadakatlerini göstermek için sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için titizlikle çalışmaları talimatını verdi.

Bölgesel hükümet geçen hafta, başlangıçta Moğol dilinde verilen ilk ve orta dereceli okulların edebiyat, etik ve tarih derslerinde Mandarin dilinde eğitime geçileceğini duyurmuştu.

Ebeveynlerin çocuklarını Mandarin veya Moğol dillerini öğreten bir okula gönderip göndermemeye karar vermeleri uzun süredir devam eden bir tartışma konusu. İç Moğolistan'da yaşayan Moğol sayısı 6 milyonun üzerinde, bu Moğolistan nüfusunun iki katına yakın.

Anadile yönelik tehdit tartışması

Çin hükümetinin bu yeni politikası, Moğol dilinin kademeli olarak ortadan kaldırılacağı ve yerini Mandarin diline bırakılacağına dair korkuları canlandırdı.

Yeni eğitim dönemi başladığında okullar da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde politikalara karşı protesto gösterileri yapılırken, bazı ebeveynlerin, yeni politika uyarınca çocuklarını okula göndermeye yöneldikleri bilgisi de Çin menşeli SCMP'de yer aldı.

İç Moğolistan'da özerk bölgedeki nüfusunun 6 milyona tekabül eden yaklaşık yüzde 17'si entik Moğollardan oluşuyor.

Salı günü düzenlediği basın toplantısında Şi'nin ülkenin başına geçtiği 2012'deki 18. parti kongresinden bu yana etnik azınlıklara yönelik okullarda Mandarin dilini tanıtmanın bir öncelik olduğunu belirten özerk bölge başkanı Bu Şiaolin, Mandarin dilinde bir müfredata sahip olmanın ortak bir Çin ulusal kimliği oluşturmaya ve farklı etnik grupların birliğini geliştirmeye yardımcı olabileceğini dile getirdi..

Mandarini okullarda tanıtmaya yönelik benzer politikalar, 2017'de ülkenin batısındaki Sincan'da ve 2018'de Tibet'te uygulamaya konmuştu.

Portestoculara karşı polisiye önlemler

Çarşamba günü, Tongliao kentindeki Horqin bölgesinin polisi, protestolar sırasında çekilmiş görünen 129 kişinin fotoğraflarını yayınlayara bu kişilerin tutuklanmalarını sağlayabilecek bilgi verenlere bin yuanlık (146 dolar) bir ödül teklif etti.

Polisin resmi sosyal medya hesabı da, Pazartesi günü "sorunları kışkırtan'' protestocuları teslim olmaya çağırdı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanı Cao ise, etnik azınlık bölgesindeki polise, yabancıların sızmalarına ve "bölücü" komplolara yönelik baskıları yoğunlaştırma emri verdi. "[Polis], sızan ve sabotajcı iç ve dış kuvvetleri ciddi şekilde sıkıştırmalı ve ayrılıkçılığa karşı mücadeleyi teşvik etmede daha derinlere inmelidir" diyen Cao polise dini ve etnik gruplar arasında istikrarı sağlamasını emretti.