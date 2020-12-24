Çin’de aşılama önceliği çalışanlarda

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun Cumartesi günü aşılama planını sunmasının ardından risk grubunda yer alan 5 grubun aşılanmasını başlandı.
Çin’in Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou’da koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Aşılamada öncelik çalışanlara verildi.
Longhai Halk Sağlığı Merkezi'nden hemşire Hu Qiujou, CGTN televizyonuna yaptığı açıklamada aşılamada öncelik sırasının gümrüklerde, sağlık alanında, toptan satış pazarları ile deniz ürünleri pazarlarında ve toplu taşımada çalışanlara tanındığını anlattı.