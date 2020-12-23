soL Bilim ve Aydınlanma: Aşı karşıtlığı ve toplum sağlığı

Bilim ve Aydınlanma Haberlerinin bu haftaki bölümünde aşı karşıtlığı ve toplu msağlığı ele alınıyor

Haber Merkezi

Bilim ve Aydınlanma Haberlerinin bu haftaki bölümünde, toplumda yoğun kafa karışıklığına neden olan aşı karşıtlığını ve Türkiye'ye gelecek olan CoronaVac ile birlikte öne çıkan beş Covid-19 aşının özelliklerini halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Zuhal Okuyan ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Mermi ile konuştuk. Programımızda ayrıca Covid-19  pandemisiyle ilgili güncel haberlere de yer verdik.

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5GYobaz: Dilipak'ın aşı karşıtı platformu Covid önlemlerine karşı