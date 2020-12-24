Tony Blair aşı konusunda konuştu, İngiltere karıştı

Eski İngiltere Başbakanlarından sosyal demokrat Tony Blair, İngiltere'de henüz başlayan Covid-19 aşılaması hakkında bir açıklama yaptı ve iki doz halinde yapılan aşının ilk dozunun daha fazla kişiye yapılmasına öncelik verilmesini istedi.

İlk dozun 21 gün ardından ikinci dozu yapılan Biontech aşısı İngilere'de uygulamaya başlanmış durumda.

500 bin kişiye aşının ilk dozunun verildiği söylenirken, BBC Radyo 4'te katıldığı bir programda Tony Blair, ilk dozun daha çok kişiye verilmesine öncelik tanınmasını istedi ve ikinci doz için stok tutulmasını eleştirdi.

Blair, aşının etkili olması için iki doz yapılması gerekiğini ama ilk dozun da göreli bir bağışıklık kazandırdığını söyledi. İkinci doz için stok tutma yerine birinci dozu daha fazla insana vermek için güçlü nedenler olduğunu iddia eden Blair'e bilim insanlarından ve sağlıkçılardan tepki geldi.

Yayınlanan bazı antikor verileri, 55 yaşın altındaki kişiler için ilk dozun da etkili sonuçlar verebildiğini, ikinci dozu erteleyerek de bu grup için tam sonuç alınabildiğini ama özellikle yaşlılarda bunun kesinlikle böyle olmadığını gösteriyor.

Blair'e yöneltilen tepkiler bu tür açıklamaların insanların kafasını karıştırabileceği, yaşlı insanların bu tür karışıklıklar sonucu ikinci dozu zamanında yaptırmayı ihmal edebilecekleri ve bunun onlar için aşının etkisiz kalmasına yol açacağı görüşünde yoğunlaşıyor.