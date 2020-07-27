Çin dünyanın en kapsamlı balıkçılık yasağına hazırlanıyor

South China Morning Post’un haberine göre, Çin hükümeti 1 Ocak’ta Asya’nın birinci Dünya’nınsa üçüncü en büyük nehri olan Yangtze nehri üzerindeki 322 koruma alanı için getirdiği avlanma yasağını, 2021 itibarıyla bütün nehre, nehri besleyen önemli kollara ve nehirle bağlantılı göllere genişletmeyi planlıyor.

On yıl sürecek yasağın genişletilmesiyle birlikte Himalayalar’dan doğduktan sonra bütün Çin’i kat ederek Şangay yakınlarında denize dökülen 6 bin 300 kilmotrelik Yangtze nehrinde dünyanın en kapsamlı avlanma yasağının uygulanacağı belirtiliyor.

Yangtze nehrinin geçtiği bölgeler 459 milyon insana, yani ülke nüfusunun yaklaşık üçte birine ev sahipliği yaparken, bölge Çin’in milli gelirinin yüzde 46’sını üretiyor. Çin’in iddialı sanayileşme hamlesi kapsamında inşa edilen barajlar, sanayileşmenin neden olduğu kirlilik ve aşırı avlanma nedeniyle geçtiğimiz on yıllarda nehrin biyo-çeşitliliğini ve balık rezerlerini büyük oranda kaybettiğine dikkat çekiliyor. Çin’de yılda ortalama 63 milyon ton tatlı su balığı avlanırken, bir zamanlar ülkenin tatlı su balıklarının yüzde 60’ının çıkarıldığı Yangtze’de bugün yılda ancak 100 bin ton balık avlanabiliyor. Yangtze’nin en büyük kolu olan Han nehrinde 50 yıl önce 100’den fazla balık türü avlanırken, bu sayı günümüzde 2’ye düşmüş durumda.

En büyük sorun yanlış ve kaçak avlanma

Yangtze nehrinin balık rezervlerinin kurumasında en büyük etkenin, 1990’lı yıllardan sonra hız kazanan yasa dışı yöntemlerle avlanma olduğu belirtiliyor. Patlayıcıların, elektriğin ve küçük balıkların kaçmasına izin vermeyen pinter ağlarının kullanılması sonucunda, yavru balıklar büyüme olanağı bulamıyor.

Av yasağının aşırı avlanmaya son verecek olmasına rağmen, barajlar ve kirlilik nedeniyle biyo-çeşitliliğin geri kazanılmasında ne denli başarı elde edileceği ise henüz bilinmiyor.

Yasak çerçevesinde hayatını balıkçılıkla kazanan 300 bin kişinin temel gelir kaynağından yoksun kalacağı ve 100 binden fazla balık teknesinin ıskartaya çıkacağı belirtiliyor.

Çin hükümeti, işsiz kalacak balıkçılar için balıkçılıkla ilgili yeni iş alanları yaratmayı, inşaat ve üretim sektörlerinde iş bulmalarını sağlayacak eğitimler vermeyi ve kendi işini kurmak isteyenler için sübvansiyon ve düşük faizli kredi sağlamayı planlıyor.