Bahçeli: CHP bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu.

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kadın hakkı bir insan hakkıdır, bir iman hakikatidir. Kadınları hedef alan kaba, kırıcı ve kötü muamele insan haklarına aykırıdır. Kadınların yok sayıldığı, görmezden gelindiği, şiddete maruz bırakılan toplumların medeniyetinden bahsetmek mümkün değildir. Son yıllarda artan kadın cinayetleri, istismar haberleri toplum bekasına karşı işlenmiş en büyük suç olarak değerlendirilmelidir. Savunmasız bir insana canavarca bir hisle saldırmak vandallıktır. Hiçbir kadın şiddete müstahak değildir.

CHP Türkiye’ye cephe almış bir siyaset ayıbıdır, bizim CHP ile sorunumuz Türkiye ile sorunu olduğu içindir. CHP’nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren sürmüştür; CHP’ye oy veren kardeşlerimiz hayal kırıklığı içindedir.

CHP’nin yönetim kadrosu budur. CHP, Türkiye’ye cephe almış bir siyaset ayıbıdır. Bizim CHP’yle sorunumuz, Türkiye’yle sorunu olduğu içindir. Geçen hafta CHP’ye oy vermeyen öğretmenleri aşağılayan Kılıçdaroğlu’nun neresi demokrattır? CHP’nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren çoktan sürmüştür. CHP’ye oy veren kardeşlerimiz hayal kırıklığı içindedir. ABD’ye ‘demokrasimize müdahale edin’ çığırtkanlığı yapan CHP’nin neresi doğrudur.

Yine bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna satılmış demesi şerefsizliktir, kepazeliktir.

Sınırımızda nöbetçi, gökyüzünde kartal, dilimizde peygamber ocağı, kahraman Türk askeri mi satılmıştır? Ordumuza satılmış demek bedelsiz satılmışlığın uşaklığının aleni beyanıdır. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir. CHP'nin kaşımadığı, kanatmadığı, karıştırmadığı geriye ne kalmıştır?

Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür. İşte zillet budur, işte hezimet budur.

Fransa'nın geçmişinde kan vardır. Macron iş siyasette sıkıştıkça, Türk ve İslam düşmanlığının dozajını sürekli artırmaktadır. Türkiye hakkının, haklının yanındadır. Fransa'nın yanında olduğu da terör örgütleri, denizlerde yan kesicilik yapan korsanlardır.

Ermeni sevdası nükseden Fransa, her zaman olduğu gibi yanlış taraftadır. Fransa ister sevsin, ister sevmesin Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır, Karabağ Türk'tür, Karabağ ebediyen Türk toprağıdır.

Türkiye'nin AB ile karşılıklı sıcak mesajlar verdiği bir dönemde, AB Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Doğu Akdeniz'de vuku bulan müdahalenin açıklaması yoktur. Bize göre İrini Harekatı, Doğu Akdeniz'de kurulmuş mayınlı bir tuzaktır. Taraf ülkeler akıllarını başlarına devşirsinler. Dileğimiz AB Liderler Zirvesi'nde üye ülkelerin yaptırım yanlışına düşmemesidir."