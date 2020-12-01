Kılıçdaroğlu: Vatana ihanet edenler vatanseverlikten bahsedemezler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında salgın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bir pandemi döneminden geçiyoruz. Büyük sıkıntılar var. Olay başladığında hükümeti eleştirmedik. Biz de çözümler önerdik. Bu önerilerin yüzde 99’u uygulanmadı ve pandemi süreci iyi yönetilemedi" diyen Kılıçdaroğlu, "13 bin 746 vatandaşımız resmi rakamlara göre hayatını kaybetti. Gerçek rakamlar bunun çok üzerinde. Belediyeler defin işlemlerini yapıyorlar. Doktorlar sahada çalışıyor. Topluyorsunuz, rakam çok daha yüksek çıkıyor. Hükümetseniz ve toplumda bir saygınlığınız olsun istiyorsanız gerçek rakamları açıklamanız lazım. Ya da hiç rakam açıklamazsınız, ona da saygı gösteririz. Türkiye’nin rakamlarına kimse inanmıyor. Türkiye’yi bu hale niye düşürüyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Başta TTB açıklama yaptı rakamlar doğru değil diye. TTB’yi terörist ilan ettiler. Bir kişinin hastalığını kim bilir? Kaymakam mı, vali mi bilir? Hayır doktor bilir. Vay efendim sen bunu niye söylersin? Ana ilke neydi? Ana ilke salgının büyümesini engellemektir. Vatandaşına saygı duyuyorsan salgınla ilgili her şeyi yapmalısın. Bu yapılmadı.

Salgın yönetiminde Avrupa'nın en kötü yönetilen ülkesiyiz.

Dün kabine toplantısı yaptılar. Sayın Erdoğan çıktı anlattı, 2 dakika ayırdı. Salgınla ilgili önlemler tamam, ekonomi ile ilgili önlemlerle tek satır yok. Dükkanı kapat diyorsun, her şeyi kapat diyorsun peki bu adam nasıl geçinecek?

Bununla ilgili tek bir cümle kurulmadı. Dün 3-4 saat oturup konuşacaklar, salgını nasıl engelleriz diye konuşacaklar, sokağa çıkma yasağı ilan edecekler ama ekonomi ile ilgili tek cümle kurmadılar. Esnaf kardeşlerimin önüne sandık gelecek. Demokratik yollarla bunlara ders vermek senin boynunun borcudur.

Erdoğan'a yanıt

Size her hafta gelen raporlar var. O raporların kapağında silahlı kuvvetlerin, genelkurmayın ve diyanet işleri başkanlığının siyaset konusu yapılmaması yazar. Bu bize geçmişimizden gelen bir mirastır. Biz bu geleneği çok iyi biliyoruz. Ordu bizim ordumuzdur. Ama kimse unutmasın ordu aynı zamanda Mustafa Kemal’in ordusudur.

Sen başbakanken 4 Temmuz 2003’te Süleymaniye’de 11 askerin başına çuval geçirilip götürüldüğünde ne yaptın? Nota ver kına bunu dedik, ne notası müzik notası mı dedi? Bunu yapan adam bize ordu üzerinden ders verecek. Sen kim, ordu kim?

Bizim ordumuzun kahraman askerleri terörle mücadele ederler. Onları bu ülkenin namusu sayarız. Sen kalktın şehitlere kelle dedin. Sen mi bana ordudan bahsedeceksin. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir dedin. Hiçbir asker yan gelip yatmadı. Sen bu lafı ediyorsun, çocuklarını niye askerlik yaptırmadın?

Sen kim, ordu kim? Ordu nedir onu bile bilmezsin. Orduyu bile para gözüyle görürsün sen. Balyoz ve Ergenekon’da en değerli komutanlarımız hapse atıldı. Bunu FETÖ ile işbirliği ile yaptı. Sen FETÖ ile işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan mısın değil misin?

Kumpas ya da işbirliği yaptıklarını ben söylemiyorum, onların milletvekilleri söyledi. Ben bizzat birçok görüşmelerde bulundum diyor. Sunucu soruyor. Siz, ABD ve FETÖ ortak kumpas kurdunuz değil mi?

Evet aynen öyle dedi. Sen orduya kumpas kuran bir başbakansın. Ayrıca daha da ileri gitti, o komutanların tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldular, o davanın savcılığını da kendi üstlendi. Emperyal güçlerin emellerini eksiksiz yerine getiren bir adam bu ülkede başbakanlık koltuğuna oturdu. Ağrıma giden budur.

Genelkurmay Başkanı’ndan erine kadar başımızın tacıdır. Ama siyasete girenlerden hesap sorarım. Süleyman Şah Türbesi kaçırıldı. Kendi toprağından utanmadan, kendi bayrağını indiriyorsun utanmadan. Kendi toprağından utanmadan terk ediyorsun. Sana bu talimatı kim verdi? Ordu üzerinden bize saldıramaz. O ordu peygamber ocağıdır, o ordu Mustafa Kemal’in ordusudur.

Suriye’de 36 askerimiz şehit oldu, Rusya vurdu. Soğu Moskova’da Kremlin sarayında aldılar. Hayatımda Türkiye’yi yönetenlerin bu kadar aşağılandığını hatırlamıyorum. Putin bunları ayakta dakikalarca bekletti. Erdoğan ayakta daha fazla dayanamadı sandalye veriler.

15 Temmuz darbesi girişimi oldu, askeri hastaneleri kapattılar. Neden kapalı, Erdoğan istedi diye. Vatana ihanet edenler vatanseverlikten bahsedemezler. Ordunun en yüksek sırlarını bilen genel kurmay başkanını terör örgütü istedi diye hapse atanlar bize vatanseverlikten bahsetmesin Tank Palet Fabrikası’nın değer 20 milyar dolar. Ordunun elinden alındı, Katar Ordusu'na verildi. Hiç para alınmadı. Sıfır olarak tahsis edildi. Peki ne diye verildi? Bir uçak verdiler.

O uçak Tank Palet karşılığı alınan uçaktır. Ordunun tank palet fabrikasını vermeyin dedik, dünyada eşi benzeri yoktur dedik. Ordunun göz bebeği fabrikayı neden Katar ordusuna emanet ediyorsun? 50 milyon dolar yatırım yapacaklarmış.

Dedim ki o satışı iptal et 1 haftada ben sana 50 milyon doları bulayım. Getirmezsem siyaseti bırakacağım dedim, yapmadı, söyleyemedi. Yaptığı iş, kullandığı cümleler doğru değil. Ordu, Erdoğan’ın ordusu değildir. Ordu üzerinden siyaset yapmak doğru değildir.

Bir ülkenin cumhurbaşkanının mal varlığı. Bu mal varlığı nedeniyle tehdit ediliyor ve yanıt alınıyorsa o cumhurbaşkanı milli güvenlik sorunudur.