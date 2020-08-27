Çalışanlar anlattı: Ateş Burger King işçisini çağırıyor!

Burger King dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden birisi. Türkiye’deki bir şubesinde beş aydır çalışan bir işçi burada yaşadıklarını soL’a anlattı.

Molaların (yemek arası değil) mesai saatinin dışında hesaplandığını, 8 saatlik mesaiden sayılmadığını, bu nedenle de daha fazla çalışmak zorunda kaldıklarını anlatan Burger King işçisi, yemek arasının ise önce 20 dakikayken, şimdi 15 dakikaya düşürüldüğünü söylüyor. Tam fast-food markasına yakışır bir hareket…

İşçilerin taleplerinin umursanmadığını "on buçukta otobüsüm bitiyor diyen işçileri o saatten sonra çalıştırmaya devam ediyorlar” sözleriyle anlatan işçi yemek konusunda da şirketin “bir peynir yüzünden” bile sorun çıkardığını anlatıyor: "Ayrıca burada çalışan işçiler istediklerini bile yiyemiyor, bugün biri sırf yemeğine peynir koydu diye azar işitti."

Kendilerine su bile verilmediğini söyleyen işçi “suyu ya kendimiz getireceğiz ya da arkadaki pis çeşmeden içmek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mobbing konusunda da çok sorun yaşadıklarını söyleyen işçinin anlattığına göre 5 dakikalık gecikmelerde dahi ciddi hak kayıpları yaşanıyor. Beş dakikalık gecikme yüzünden birçok defa yarım saatlik mesaisinin kesildiğini söyleyen Burger King işçisi çalışanlara en ufak bir saygının gösterilmediğini belirtiyor. “Şirket yöneticilerine göre işçiler yorulmaz” diyen işçi sırf yorulduğu için bir arkadaşlarının işten atıldığını söylüyor.

'Arkadaşımızın açığını kapatmamız bile suç'

Bu kadar zor şartlarda çalışan işçilerin kendi aralarında dayanışmasının bile şirket için sorun olduğunu söyleyen Burger King işçisi durumu şu şekilde anlatıyor:

Herkes herkese düşman gibi. Mesela ekip arkadaşının bir açığını kapattığında hemen sana gelip, ‘Niye onun işini yapıyorsun?’ diye azarlıyorlar. Yeni işe başlayan birine işi öğretirken yardımcı olmanı istemiyorlar. Molalar zaten kesinlikle yetmiyor, hakikaten anlamıyorum, sanki bir yarışın içindesin. Molalar hiçbir zaman yetmiyor, bazen yemek bile yiyemiyorum, arkadaşlarla birbirimize, ‘iki dakika hava alacağım, sen müdürü oyalar mısın’ diyoruz. Ne gerek var bunlara sanki?

Burger King’i de bünyesinde barındıran TAB Gıda’nın gerek Türkiye, gerek dünyada yatırımlar yapmaya, Makedonya’dan, Çin’e, Gürcistan’dan Kıbrıs’a yeni şubeler açmaya devam ettiğine dikkat çeken Burger King emekçisi “Burada işçinin payına düşen hiçbir şey. Çünkü burada çalışma şartları çok kötü, yapmam gerekenin fazlasını bile yaptırıyorlar. O yüzden gördüğüm kadarıyla kazandıkları paraya göre bize verdikleri hiçbir şey. Onların çerez parası.” diyor.